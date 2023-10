Pour jouer sans se ruiner, voici les meilleurs deal gaming des French Days

Vous êtes en quête d'une console, d’un PC portable gaming, ou bien même d’une manette ? Grâce aux French Days tous bénéficient de promotion. Découvrez notre sélection des meilleures offres disponibles.

Avis aux gamers et gameuses, c’est le moment propice pour ceux qui dĂ©sirent amĂ©liorer leur Ă©quipement ou bien s’offrir une console next-gen. Afin de vous aider, l’équipe Bons Plans de chez Frandroid a sĂ©lectionnĂ© pour vous les meilleures offres gaming dont il faut profiter pendant les French Days.

Les meilleures offres gaming pour les French Days

Pack Xbox Series X

Il ne reste plus que quelques jours avant que les French Days se terminent, mais il est toujours possible de dénicher de bonnes affaires. C’est notamment le cas actuellement avec ce pack comportant la console next-gen Xbox Series X, qui inclut non seulement le jeu Diablo IV, mais aussi le jeu EA FC 24, pour un prix plus bas grâce à cette offre Fnac.

L’essentiel à retenir de la Xbox Series X

Une console puissante et silencieuse

Parfaite pour jouer en 4K

Un Xbox Game Pass séduisant

En ce moment, la Fnac présente un pack regroupant la console Microsoft Series X avec le jeu Diablo IV pour 559,99 euros, mais grâce aux French Days, l’e-commerçant offre le jeu EA FC 24 et propose le tout pour 529,99 euros. Pour bénéficier de l’offre, il suffit d’ajouter la console et le jeu à votre panier.

Xbox Series S

La Xbox Series S est un vĂ©ritable coup de cĹ“ur tant le design est sĂ©duisant et les performances au rendez-vous. Mais, le plus intĂ©ressant reste son prix, seulement 300 euros pour une console dernière gĂ©nĂ©ration capable de lancer les dernières exclusivitĂ©s de Microsoft comme Starfield. Grâce aux French Days, la Xbox Series S est encore moins chère puisqu’elle perd 70 euros sur son prix de dĂ©part.

La Microsoft Xbox Series S en résumé

Une console compacte, bien finie et silencieuse

Peut faire tourner les jeux en 1440p 60 FPS

La rétrocompatibilité avec les jeux Xbox One, Xbox 360 et Xbox

Au lieu de 299,99 euros habituellement, la Microsoft Xbox Series S est maintenant disponible en promotion Ă 239,55 euros chez Amazon.

Erazer Mesion Deputy P40

Pour s’offrir un PC portable gamer avec une RTX 4000, il vaut mieux attendre les Ă©vĂ©nements promotionnels tels que les French Days ou les Prime Days et le Black Friday qui arrivent prochainement. On parle tout de mĂŞme des cartes graphiques les plus abouties actuellement et leur puissance se paye au prix fort. Sauf dans le cas de ce PC portable gaming, un Medion Erazer Deputy P40 embarquant une RTX 4060 et dont le prix descend sous la barre des 900 euros chez Cdiscount.

Le Medion Erazer Deputy P40 en quelques points

Un écran IPS-LCD de 15,6 pouces rafraîchi à 144 Hz

RTX 4060 et Intel Core i5 de 12e génération dans le capot

16Â Go de RAM DDR5 et un SSD de 512Â Go

Au lieu d’un prix barrĂ© de 999,99 euros, le Medion Erazer Deputy P40 est maintenant disponible en promotion Ă 874,99 euros chez Cdiscount avec le code promo 25DES299.

Manette Xbox Elite Series 2 Core

Les manettes de jeu signĂ© Microsoft sont rĂ©putĂ©es pour leur ergonomie excellente et leur compatibilitĂ© avec de nombreux supports. Le modèle Elite Series 2 est ce qui se fait de mieux chez Xbox, et si l’on s’attendait plutĂ´t Ă une troisième version, la firme Redmond a sorti rĂ©cemment une variante de sa manette : la Elite Series 2 Core. Un contrĂ´leur qui offre une expĂ©rience proche de l’ancien modèle, avec quelques concessions, et qui a le mĂ©rite d’être moins cher pendant les French Days.Â

La Xbox Elite Series 2 Core en quelques mots

Une conception plus solide

Personnalisable pour s’adapter à votre style de jeu

Compatible sur diverses plateformes

Sortie au prix de 129,99 euros, la manette Microsoft Xbox Elite Series 2 Core est disponible en promotion Ă 99 euros sur Cdiscount.

Gigabyte G5

Si vous souhaitez lancer les derniers titres AAA en 1080p ou en 1440p avec plusieurs features activées telles que le ray-tracing et le DLSS, ou même vous lancer dans du montage exigeant, vous êtes au bon endroit. Avec sa RTX 4060, le PC portable Gigabyte G5 est tout à fait destiné à ces types d’usages gourmands. Pendant les French Days, il revient à moins de 850 euros.

Ce qu’il faut retenir du Gigabyte G5

Un Ă©cran FHD de 15,6 pouces Ă 144 Hz

Combo i5 de 12e gen + RTX 4060 + 16 Go de RAM

Un SSD de 512 Go

D’abord affichĂ© Ă 1 299,99 euros, puis rĂ©duit Ă 899,99 euros, le PC portable gaming Gigabyte G5 est dĂ©sormais proposĂ© Ă 849,99 euros chez Rue du commerce grâce au code promo RDC-PC-50.

HP Victus 16

Avec son écran rafraîchi à 144 Hz, sa puce i5 de 13e gen et sa carte graphique Nvidia GeForce GTX 4050, le PC portable HP Gaming Victus 16-r0024nf est une option à considérer pour les gamers et les gameuses. Bonne nouvelle, aujourd’hui, il bénéficie de 325 euros de réduction par rapport à son prix d’origine.

Ce qu’il faut retenir du HP Victus 16

Son Ă©cran QHD de 16 pouces Ă 144 Hz

Le combo Nvidia GeForce RTX 4060 + Intel Core i5-13500H

Un SSD NVMe de 512 Go

Pas de système d’exploitation dĂ©jĂ installĂ©

Au lieu d’un prix barré à 1 299 euros, le PC portable gaming HP Victus 16-r0024nf est aujourd’hui en promotion à 974 euros chez Cdiscount avec le code Promo 25DES299 à utiliser lors de la commande.

Nvidia GeForce RTX 4060 Ti

Pour les personnes qui montent soi-mĂŞme leur PC, garder un Ĺ“il sur le prix des composants est important tant on ne peut savoir quand tombera une bonne affaire, et pendant les French Days, il y a beaucoup plus de chances que cela arrive. Cette fois, c’est la RTX 4060 Ti qui bĂ©nĂ©ficie d’une promotion !

La Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 Go en bref

D’excellentes performances en Full HD, voire en QHD

Un très bon rapport performances/consommation

L’accès aux technologies Nvidia (ray-tracing, DLSS 3…)

Au lieu d’un prix barrĂ© de 452,99 euros, la Nvidia GeForce RTX 4060 Ti 8 Go est maintenant disponible en promotion Ă 419,90 euros chez Rue du Commerce.

