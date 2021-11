Smartphone Samsung reconditionné : lequel choisir en 2021 ?

Envie d'un Samsung Galaxy S sans pour autant vous ruiner ? Le reconditionné est là ! Nous avons choisi pour vous les meilleurs smartphones Samsung reconditionnés du moment.

Les meilleurs smartphones Samsung reconditionnés en 2021

Si vous avez un petit budget, choisir un smartphone reconditionné est un excellent moyen de faire des économies et d’acheter un téléphone de gamme supérieure sans pour autant vous ruiner. À l’opposé de ce qui se passe dans l’univers Apple, le choix d’un smartphone reconditionné sous Android est complexe.

Contrairement à iOS, il faut en effet composer avec un support logiciel bien plus court, voire quasi absent dans certains cas. La concurrence survoltée dans l’entrée et le milieu de gamme fait que les modèles encore compétitifs d’un point de vue matériel quelques années après leur sortie sont assez rares.

C’est pour cela que nous nous sommes concentrés sur les smartphones Samsung haut de gamme, tout particulièrement les Galaxy S et Galaxy Note. Le Coréen offre en effet l’un des meilleurs suivis logiciels de l’univers Android et vend assez de smartphones pour que ces derniers soient disponibles en quantité suffisante dans les circuits reconditionnés. Surtout, ses flagships disposent de fonctions souvent absentes à ce niveau de prix dans le neuf, comme l’étanchéité ou la charge sans fil.

Pour faire le meilleur choix, n’hésitez pas à consulter en parallèle notre guide des meilleurs iPhone reconditionnés, ainsi que notre comparatif des meilleurs smartphones.

Samsung Galaxy S10 Plus La puissance et l'autonomie

Le grand frère du Galaxy S10 en reprend quasiment tous les codes, en y ajoutant un écran désormais de 6,4 pouces. Malgré sa taille, il est agréable à manipuler et reste léger avec seulement 175 grammes. Au-delà de sa taille, la dalle reste virtuellement identique à celle du S10, avec un changement toutefois : l’apparition d’un second capteur photo en façade.

Si ce dernier apporte quelques fonds d’écrans rigolos, en pratique le gain est mineur pour les selfies. Le capteur principal est pour sa part identique, avec des performances plus que satisfaisantes. Même son de cloche pour le couple SoC et RAM, avec un téléphone réactif, mais ayant aussi tendance à pas mal chauffer.

En revanche, on note de véritables progrès du côté de l’autonomie puisque l’on passe d’une batterie de 3400 à 4100 mAh. Le résultat est un smartphone qui n’aura donc pas le moindre souci pour tenir une bonne grosse journée sur une seule charge.

Au moment où nous écrivons ces lignes, le S10 Plus (et le S10) tourne sous Android 11, mais il devrait passer sous Android 12 d’ici début 2022.

Plus grand que le S10, le S10 Plus en corrige la faiblesse la plus importante. On vous recommande donc d’investir les 15 euros supplémentaires. Lisez donc notre test du Galaxy S10 Plus.

Samsung Galaxy S10 Toujours très complet

Le rejeton 2019 de la famille Galaxy S était innovant sur bien des points et gagne donc sa place dans notre sélection. Désormais classique, son design reste plutôt joli à regarder et surtout facile à manipuler malgré les 6,1 pouces de l’écran. On regrette cependant le dos qui se raye aisément. À noter que c’est le dernier flagship Samsung à intégrer une prise jack (d’excellente qualité au passage).

On note de gros progrès au niveau de l’écran, avec notamment une définition QHD+, un poinçon bien positionné, mais surtout une luminosité en forte hausse qui atteint les 520 cd/m². De quoi assurer une bonne lisibilité en toutes circonstances. Le capteur d’empreintes dissimulé sous l’écran fait en revanche preuve d’un petit manque de fiabilité, mais on pourra utiliser la reconnaissance faciale (2D seulement).

Les performances de l’Exynos 9820 sont plus que satisfaisantes, mais l’on regrette toutefois la chauffe rapide de l’appareil, qui induit du throttling dans de longues sessions de jeu. Comme le S9, le Galaxy S10 ne brille pas par son endurance, tenant une petite journée sur une charge.

Avec ses trois capteurs, le module photo reste lui plus que d’actualité, offrant une grande polyvalence. Seules les performances en basse lumière laissent parfois à désirer, en particulier avec le zoom et l’ultra grand-angle.

Doué dans tout, le Galaxy S10 ne pèche que par son autonomie médiocre. Ce point mis à part nous le recommandons toujours chaudement. Vous pouvez lire le test complet du Samsung Galaxy S10.

Samsung Galaxy Note 10 Pour les amoureux du stylet

Sans surprise, le Galaxy Note 10 est directement dérivé du Galaxy S10. On retrouve le même design très soigné et surtout un téléphone extrêmement léger. Avec ses 168 grammes pour une diagonale d’écran de 6,3 pouces, le Note 10 est particulièrement agréable en main.

La dalle elle-même est de toute beauté, avec une luminosité de 700 cd/m² et des couleurs parfaitement réglées. En chipotant un peu, on lui reprochera le fait qu’elle se limite au 60 Hz, mais c’est à peu près tout.

L’Exynos 9825 est une puce solide, qui offre des performances plus que correctes lorsque couplée avec ses 8 Go de mémoire vive. L’autonomie en revanche déçoit, ne comptez pas finir une journée sans passer par la case chargeur. Heureusement, la charge rapide est correcte, avec 1h14 pour faire le plein. À noter que le téléphone est également compatible Qi 10 W.

De son côté, le module photo remplit bien son office, même si l’on remarque quelques rares soucis de mise au point. Tout comme le S10 le Note 10 devrait avoir droit à sa mise à jour Android 12 en 2022.

Malgré une endurance médiocre, le Note 10 est un téléphone de qualité. Disponible sous la barre des 500 euros en reconditionné, c’est la vraie bonne affaire pour les amateurs de stylets. Direction notre test du Galaxy Note 10 pour les détails croustillants.

Samsung Galaxy S9 Le smartphone compact à prix mini

Sorti en 2018, le Galaxy S9 est loin d’être ridicule. Si son design est un peu daté, en particulier au niveau du dos, il n’en reste pas moins élégant et offre une finition impeccable. Autre point intéressant : il est étanche (IP68), une fonction impossible à ce niveau de prix dans le neuf. Sa petite taille lui permet d’être aisément utilisé d’une main.

L’écran AMOLED n’offre qu’une luminosité moyenne selon les standards actuels (autour de 400 cd/m2), mais il est parfaitement calibré et est généralement agréable à utiliser. Sous le capot, l’Exynos 9810 est plus que suffisant pour la plupart des usages, seuls les jeux récents pourront potentiellement lui causer quelques soucis. Son autonomie est en revanche très moyenne puisque l’on peine à finir la journée. Heureusement, on peut faire le plein en 90 min avec la charge rapide.

D’un point de vue logiciel on devra se contenter d’Android 10 accompagné par One UI 2.5. Ceux qui voudront un OS plus récent devront donc flasher leur téléphone avec des ROM maison. Heureusement, la popularité du téléphone fait que le choix est pléthorique sur ce point.

S’il n’est plus le flagship qu’il était à sa sortie, le Galaxy S9, reste une option solide pour les petits budgets. On vous le présente en détail dans notre test du Samsung Galaxy S9.

Samsung Galaxy S9 Plus Toujours au gout du jour

Le Galaxy S9 est un peu petit pour vous ? Pour quelques euros de plus sa version Plus est là pour vous. Si elle reprend le même design, elle est en revanche dotée d’un écran de 6,2 pouces. Si ce dernier est de qualité, sa luminosité est un peu moyenne.

Les changements ne se limitent pas à la taille de l’écran. Si le SoC est le même, on gagne toutefois 2 Go de RAM en plus, ce qui apporte un petit plus sur la fluidité au quotidien. Pas d’amélioration malheureusement pour ce qui est de l’autonomie : comptez une petite journée.

Le dernier gros changement est à trouver du côté de la photo, avec l’ajout d’un second capteur offrant un zoom 2x. Cela apporte au téléphone une polyvalence bienvenue. Dans l’ensemble, les clichés sont de qualité, même s’il accuse un peu son âge en basse lumière.

Plus grand et légèrement plus performant que le S9, le S9 Plus ne coute qu’une dizaine d’euros de plus que son petit frère. À moins de chercher un petit écran, nous vous conseillons donc plutôt celui-ci. Vous pouvez lire notre test du Samsung Galaxy S9 Plus pour plus d’infos.

Samsung Galaxy Note 9 Pour prendre des notes

Désormais mise à la retraite par Samsung, la gamme Galaxy Note survit dans nos cœurs et chez les vendeurs de produits reconditionnés. Avec ses 6,4 pouces, le Note 9 est un beau bébé qui sera principalement manipulé à deux mains. Si son ergonomie est généralement bonne, le positionnement du lecteur d’empreinte sur le dos de l’appareil n’est pas idéal pour les petites mains.

Contrairement au S9, le Note 9 offre une luminosité correcte et est donc parfaitement lisible. D’une manière générale, on est en présence d’un très bel écran. Le S-Pen vient compléter le tableau, avec une multitude de fonctions très pratiques.

En interne, on retrouve l’Exynos 9810 et ses petits problèmes de chauffe. Rien à redire cependant sur la fluidité du système. L’autonomie d’une journée et demie est satisfaisante et la charge rapide nécessite 90 min pour faire le plein.

Le module photo est le même que celui du S9 Plus, à savoir un capteur principal auquel s’ajoute un zoom 2x. Le rendu des images est plus que correct dans toutes les situations.

Ce cousin du S9 en gomme une bonne partie des défauts tout en ajoutant un stylet toujours aussi agréable à utiliser. Une valeur sure dont vous retrouverez le test par ici.

Tout savoir sur les Samsung Galaxy reconditionnés

D’où viennent les Samsung reconditionnés ?

Comme son titre l’indique, smartphone Samsung reconditionné a déjà eu une première vie. Sa provenance est variée, il peut ainsi s’agir d’un téléphone retourné par un client ayant fait jouer le délai de rétractation ou encore d’un appareil ayant été retourné au SAV puis réparé. Il peut aussi provenir d’offres de reprises d’opérateurs ou encore de flottes de téléphones revendues par des entreprises.

Quelle est la différence entre Samsung Galaxy reconditionné et d’occasion ?

La différence majeure entre une entreprise de reconditionnement et un vendeur particulier est la garantie. Un produit reconditionné fait l’objet d’une garantie de six mois et nombre d’acteurs vont même au-delà de ce minimum légal. Amazon propose par exemple un an de garantie. En cas de soucis, vous pourrez donc faire appel à un SAV compétent. Il sont par ailleurs examinés, réemballés et certaines pièces comme la batterie ont parfois été changées.

Pourquoi choisir un Samsung reconditionné ?

Parmi les très nombreux constructeurs Android, Samsung sort du lot pour plusieurs raisons. D’une manière générale, la marque produit parmi les meilleurs smartphones du marché et ces derniers ont tendance à « bien vieillir ». Elle est aussi l’une de celle qui propose un des supports logiciels les plus longs, même si l’on est loin de l’excellence d’Apple sur ce sujet.

Dans quel état est un smartphone reconditionné ?

Les téléphones reconditionnés sont classés en fonction de leur état extérieur. Plus ce dernier est abimé, plus le prix baisse. Pour notre comparateur de prix, nous avons volontairement fait le choix de ne mettre en avant que les produits en parfait état. Personne n’a en effet envie de jouer à la roulette russe et de se retrouver avec une grosse rayure sur son téléphone.

Quel est l’état d’une batterie d’un téléphone Samsung reconditionné ?

Logiquement, les batteries de smartphones reconditionnés ont subi une certaine usure. Toutefois, aucun des produits reconditionnés n’est sous la barre des 80 % de capacité originale. De quoi donc garantir quelques années d’usage confortable. Si vous souhaitez changer la batterie pour une neuve, il vous en coutera autour de 70 euros selon les modèles.

Puis-je renvoyer mon Samsung reconditionné ?

Pas satisfait par votre Samsung reconditionné ? Quelle que soit la raison, vous pouvez faire jouer votre délai de rétractation de 14 jours. Encore mieux : des vendeurs comme Amazon ou Backmarket vous laissent 30 jours pour vous décider.