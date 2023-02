One UI 5.1 plus agréable que jamais

Selon la rumeur, le Samsung Galaxy S23 Plus pourrait être le dernier de son rang. Plus qu'un grand format, il procure une plus grande autonomie, un meilleur refroidissement et quelques petites surprises comme sa légèreté déconcertante. Voici notre avis complet.

La rumeur veut que Samsung jette l’éponge avec le modèle « Plus » de la gamme Samsung Galaxy S, faute de ventes. Ce Galaxy S23 Plus serait donc le dernier de son rang.

Sur le papier, le Galaxy S23 Plus est un Galaxy S23 en plus grand. En réalité, c’est ça, mais aussi un peu plus. La taille permet bien sûr la présence d’un écran plus grand, mais également d’une plus grande batterie, un refroidissement plus performant. Quelques bonus font aussi partie du lot, comme l’ajout de l’Ultra Wide Band et de la charge 45 W. Dans ce test, nous nous attarderons d’abord sur les différences, puis nous reviendrons en vitesse sur les conclusions de notre test du Galaxy S23 petit format pour ce qui ne change pas.

Modèle Samsung Galaxy S23 Plus Version de l'OS Android 13 Interface constructeur One UI Taille d'écran 6.6 pouces Définition 2340 x 1080 pixels Densité de pixels 393 ppp Technologie AMOLED SoC Snapdragon 8 Gen 2 Puce Graphique (GPU) Qualcomm Adreno 740 Mémoire vive (RAM) 8 Go Mémoire interne (flash) 256 Go, 512 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mpx

Capteur 2 : 12 Mpx

Capteur 3 : 10 Mpx

Appareil photo (frontal) 12 Mpx Enregistrement vidéo 8K@30 fps Wi-Fi Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 Bandes supportées 2100 MHz (B1), 800 MHz (B20), 1800 MHz (B3), 2600 MHz (B7), 700 MHz (B28) 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 4700 mAh Dimensions 76,2 x 157,8 x 7,6 mm Poids 195 grammes Couleurs Noir, Vert, Rose, Beige Indice de réparabilité ? 8,2/10 Prix 1 189 € Fiche produit Voir le test

Ce test a été réalisé avec un Samsung Galaxy S23+ prêté par la marque.

Ce qui change sur le Galaxy S23 Plus

Commençons par ce qui change entre le Galaxy S23 grand format et son petit frère. Si vous peinez à choisir entre les deux modèles, vous pouvez effectuer quelques allers et retours entre ce test et celui du S23.

Design : le même en plus grand

C’est la différence qui saute immédiatement aux yeux. Le Samsung Galaxy S23 Plus est un grand téléphone. Avec sa dalle de 6,6 pouces, il appartient sans aucun doute à cette catégorie. Mais, contrairement à beaucoup de mastodontes, le smartphone de Samsung a su rester sobre dans ses dimensions.

Avec son épaisseur de 7,6 pouces, la même que le Galaxy S23, il étonne par sa finesse. Le poids est au diapason aussi, juste en dessous des 200 g avec 196 g, là aussi une belle performance pour un téléphone aussi grand. Tout cela rend la prise en main très agréable et empêche d’avoir l’impression de tenir une brique à l’usage. Le téléphone se sort et se rentre de la poche en toute légèreté et on peut le maintenir en main longtemps sans sentir de gène. Un confort digne de son rang.

La seule petite anicroche se trouve du côté des boutons, un peu élevés pour leur propre bien sur un téléphone de cette taille. J’ai appuyé plus d’une fois sur le verrouillage en cherchant à atteindre le volume. Rien qu’un peu de pratique ne puisse gommer cela dit.

Ce qui ne change pas par rapport au Galaxy S23 : écran droit, poinçon central, protection IP 68 et Gorilla Glass Victus 2, design épuré au dos faisant disparaitre le bloc photo, dual SIM et capteur d’empreinte sous l’écran (bien placé et très réactif).

Écran : il flatte la rétine

L’écran du Samsung Galaxy S23 est une dalle Oled de 6,6 pouces au ratio 19,5:9 et avec une définition Full HD+ capable sur le papier de monter à 1200 cd/m² localement et 1750 cd/m² en pic.

Samsung Display produisant la majorité des écrans Oled que vous retrouvez sur les smartphones modernes, il y a généralement peu d’inquiétudes à avoir sur ce terrain. L’écran du Galaxy S23 petit format nous avait plutôt convaincus avec une myriade de couleurs, une grande luminosité et une fluidité à toute épreuve. Seule la précision du calibrage nous avait un peu laissés sur notre faim.

Le Galaxy S23 offre à peu près la même confiture, mais en plus grand. L’écran est un vrai délice à utiliser au quotidien. Certes, il flatte un peu trop la rétine, mais quel plaisir de voir une si grande dalle se mouvoir avec une telle fluidité. On prend plaisir à voir les petits détails dans nos séries et films, la finesse est assez bluffante et c’est un réel avantage de la grande version.

Entrons un peu plus dans les détails grâce à notre sonde et le logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays. On constate d’entrée que la précision est plus importante en activant l’option « luminosité supplémentaire », qui permet à l’écran de délivrer plus de lumière qu’en temps normal. Sur le mode vif, on passe ainsi d’un Delta E moyen, qui mesure la précision des couleurs, de 6,28 en normal à 5,16 avec la luminosité supplémentaire. Quoi qu’il arrive, cela est bien éloigné d’un delta E moyen idéal qui situerait autour des 3.

Cette explosivité des couleurs se justifie par une très bonne couverture des différents Gamut. 182 % du sRGB, 122 % du DCI-P3, vous avez de quoi jouer. Le mode naturel fait forcément tomber le sRGB à 103 % et le DCI-P3 à 69 %, mais il obtient un meilleur delta E moyen de 3,95.

La luminosité maximale en SDR est déjà très bonne puisqu’elle culmine à 1096 cd/m². En HDR, on monte à 1505 cd/m² selon nos mesures, ce qui s’approche des 1650 promis par Samsung. Fait étonnant, le Delta E moyen s’améliore en HDR et passe à 2,89. Sans doute le signe que cet écran est fait pour fonctionner au mieux avec cette technologie.

Batterie : dans le haut du panier

Plus grand, mais aussi doté d’une plus grande surface, d’affichage, il y a de quoi se demander si le Galaxy S23 Plus s’en sort mieux ou moins bien que son petit frère sur l’autonomie.

Moins impérial que l’Ultra, il reste tout de même très solide. J’ai ainsi pu l’utiliser 29 heures de suite, soit l’équivalent d’une journée et demie d’utilisation avant d’atteindre 22 %, le tout avec 5 heures 27 de temps d’écran, consacrés essentiellement à utiliser internet, Messenger et l’appareil photo.

Sur notre protocole personnalisé conçu avec SmartViSer, le téléphone s’en sort plutôt bien. Il a mis 13 heures et 29 minutes à atteindre les 10 % d’autonomie, ce qui le place à la 29e place sur les 88 téléphones testés avec ce protocole. Il est donc largement au-dessus de la moyenne. Il est à peine devant son petit frère, qui culmine à la 31e place avec 13 heures et 12 minutes.

Recharge

Il a cependant un net avantage sur son petit frère, puisqu’il profite de la charge 45 W. Malheureusement, le chargeur n’est pas fourni dans la boîte et coûte 50 euros tout de même.

En partant de 10 % de charge, voici ce que nous avons obtenu :

5 minutes : 21 % ;

10 minutes : 32 % ;

15 minutes : 43 % ;

30 minutes : 73 % ;

40 minutes : 90 % ;

45 minutes : 95 % ;

50 minutes : 99 %.

Performances : Qualcomm toujours au top

Tout comme ses deux compères, le Galaxy S23 Plus intègre désormais un Snapdragon 8 Gen 2 qui vient efficacement remplacer l’ancienne solution Exynos. Il est aidé par 8 Go de RAM LPDDRX5. Avantage sur son petit frère : le stockage démarre en 256 Go et intègre quoi qu’il arrive la norme la plus élevée de l’UFS 4.0.

Modèle Samsung Galaxy S23 Plus Samsung Galaxy S23 Samsung Galaxy S23 Ultra OnePlus 11 Asus Zenfone 9 AnTuTu 9 1215386 1142190 1205251 11039994 1085542 AnTuTu CPU 259522 246625 261530 201223 255974 AnTuTu GPU 531782 499257 529047 535813 468392 AnTuTu MEM 246024 233394 240124 212627 181036 AnTuTu UX 178058 162914 174124 154331 180140 PC Mark 3.0 15171 15255 15899 10052 16292 3DMark Wild Life Extreme 3837 3825 3781 3536 2776 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 23 FPS 23 FPS 23 FPS 21.20 FPS 16.6 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 101 / 71 FPS 94 / 63 FPS 97 / 70 FPS 53 / 31 FPS 67 / 51 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 106 / 122 FPS 101 / 119 FPS 108 / 126 FPS 55 / 125 FPS 89 / 103 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 120 / 254 FPS 120 / 263 FPS 120 / 303 FPS 60 / 318 FPS 119 / 258 FPS Geekbench 5 Single-core 1430 1526 1538 1168 N/C Geekbench 5 Multi-core 4362 4591 5036 4677 N/C Geekbench 5 Compute 10769 10892 9588 8861 N/C Lecture / écriture séquentielle 3412 / 1118 Mo/s 3184 / 545 Mo/s 3011 / 1743 Mo/s 3040 / 2572 Mo/s 1955 / 1453 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 112425 / 42193 IOPS 112687 / 40250 IOPS 109659 / 38793 IOPS 93033 / 136866 IOPS 94123 / 125455 IOPS

Au petit jeu des benchmarks, le Galaxy S23 Plus apparaît comme un très sérieux compétiteur. Il est même le smartphone le plus performant sur AnTuTu 9, GFX Bench ou encore 3D Mark. Durant les benchmarks, la chauffe nous a paru maitrisée, sauf sur GFX où le téléphone est monté à 50 °C.

Sur Genshin Impact, nous avons réglé le téléphone sur les paramètres graphiques maximum et en 60 FPS pour le pousser dans ses retranchements. Le jeu est très stable et ne descend pas plus bas que 50 FPS à de rares occasions. Le téléphone chauffe quelque peu. Parti de 34 °C, il monte à 50 °C après 10 minutes et 64 °C après 20 minutes. En jeu la sensation de chauffe reste maitrisée et on peut continuer de jouer sans se bruler les doigts.

Réseaux et communications

Ce qui change :

Sur le papier, la fiche technique des Galaxy S23 et S23 Plus semble être rigoureusement la même. Mais, il y a un petit détail à prendre en compte : le modèle Plus que nous testons ici est compatible avec l’Ultra Wide Band, ce qui n’est pas le cas de son petit frère.

Ce qui ne change pas :

Le reste de la partie réseaux et communications ne change pas. Le téléphone est très solide en appels et gomme efficacement les bruits parasites, il intègre le Bluetooth 5.3, le Wi-Fi 6E et il est bien entendu compatible 5G.

Ce qui ne change pas sur le Galaxy S23 Plus

Les deux téléphones partagent énormément de points communs. Alors que nous nous sommes jusqu’ici attelés à lister les menues différences entre les deux S23, voici tout ce qui est identique sur le S23 Plus testé ici avec son petit frère.

Logiciel

On retrouve One UI 5.1, la dernière version de l’interface du constructeur basée sur Android 13. Nous avons résumé toutes les nouveautés importantes de cette version.

Voici les points positifs :

Plus de fluidité qu’avant.

L’ajout des modes façon iOS pour se concentrer.

La personnalisation a encore été améliorée.

L’utilisation à une main facilitée même sur un grand écran.

Voici le principal point négatif :

La taille prise par l’interface est un peu élevée.

Photo

La configuration photo est rigoureusement la même que sur le Galaxy S23, à savoir :

Objectif grand-angle de 50 mégapixels (f/1,8) ;

Objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels (f/2,2) ;

Téléobjectif x3 de 10 mégapixels (f/2,4) ;

Selfie 12 mégapixels (f/2,2).

Les mêmes causes produisant généralement les mêmes effets, on obtient grosso modo les mêmes résultats que sur le test du S23. Voici un petit florilège de ses clichés réalisés avec l’appareil.

Pour résumer brièvement son expérience : le téléphone privilégie une colorimétrie toujours un peu pop, mais tout de même plus juste que les années précédentes. C’est un bon point. Si on apprécie la présence d’un téléobjectif qui ouvre les portes de la polyvalence, on peut regretter des difficultés de mise au point et un aspect un peu bruité en basse luminosité. Comme vous pouvez le constater sur la dernière photo, le X10 est à éviter pour les personnes, mais fait le job sur les bâtiments.

En extérieur, le téléphone flatte un peu la rétine sur les couleurs bleues et vertes, même s’il est un peu plus sobre que l’an dernier. On constate aussi un HDR parfois aléatoire, comme vous pouvez le voir sur la deuxième partie de la galerie, notamment sur les zones sombres.

En intérieur, avec une bonne lumière, le téléphone fait des merveilles. On retrouve certes quelques soucis de mises au point ici ou là et un peu de bruit de temps en temps, mais on profite de l’essentiel.

Le mode portrait est somme toute assez esthétique et le détourage réussi. Un peu plus de piqué sur le visage n’aurait pas été de refus.

Audio

La partie audio ne change pas d’un Galaxy S23 à l’autre. Attendez-vous donc à un son plutôt équilibré avec un volume suffisant pour écouter de la musique avec quelques amis. Si vous n’êtes pas satisfait de l’équilibrage, un égaliseur permet d’ajuster à l’envi.

Du côté de ce qui pêche, on note un haut-parleur d’écoute moins puissant que le haut-parleur principal.

Prix et date de sortie

Le Samsung Galaxy S23 Plus est disponible au prix de 1219 euros, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour passer à 512 Go, le prix passe à 1339 euros.

Quatre coloris de base sont disponibles partout : crème, noir, vert et lavande. Deux couleurs sont exclusives au magasin de Samsung : graphite et Lime.