Samsung dévoile les Galaxy A56, A36 et A26 : on les a comparés

Voici les nouveaux Galaxy A26, A36 et A56 de Samsung. Nous avons pu les découvrir et les comparer pour vous donner les informations essentielles à retenir.

Samsung Galaxy A56, A36 et A26 // Source : Frandroid

Samsung lève le voile sur trois nouveaux smartphones destinés à se vendre comme des petits pains. J’ai nommé : les Galaxy A26, Galaxy A36 et Galaxy A56. En effet, rappelons que le constructeur coréen compte beaucoup sur sa gamme Galaxy A pour assurer de gros volumes de ventes à des tarifs plus attractifs que les Galaxy S.

Nous voici donc face à trois téléphones qui occupent différents segments du milieu de gamme avec, à chaque fois, quelques petits éléments différençiant pour les distinguer et justifier les différences de prix.

Samsung Galaxy A56, A36 et A26 // Source : Frandroid

Faisons donc un petit tour du propriétaire pour connaître tous les détails importants de ces nouveaux Samsung Galaxy A26, Galaxy A36 et Galaxy A56. Notez au passage que nous avons eu l’occasion de les prendre en main pour vous livrer quelques brèves premières impressions.

https://youtu.be/P3tf0ubbB9A

Les points communs des nouveaux Galaxy

Il faut tout d’abord savoir que nous avons affaire à des écrans presque identique d’un smartphone à l’autre. Les Galaxy A26, A36 et A56 profitent tous d’une dalle Amoled de 6,7 pouces avec une définition Full HD+, un mode 120 Hz et du verre Gorilla Glass Victus Plus pour se protéger.

Samsung Galaxy A56 // Source : Frandroid

Notez simplement que le pic de luminosité est annoncé à 1000 nits pour le Galaxy A26 contre 1200 nits pour les Galaxy A36 et Galaxy A56.

L’autre point commun important à retenir concerne le capteur photo principal. À l’arrière des trois nouveaux smartphones Samsung, on retrouve systématiquement une caméra grand-angle de 50 Mpx stabilisée optiquement (OIS). Là encore, il faut aller chercher dans le détail pour déceler la différence : les photosites sont plus grands sur le Galaxy A56 en atteignant 1 μm et permettant ainsi une meilleure captaion de la lumière. Le Galaxy A36, en comparaison, est à 0,8 μm. Nous n’avons pas l’information pour le Galaxy A26.

Samsung Galaxy A56 // Source : Frandroid

Enfin, il y a deux qualités importantes que partagent les trois modèles :

une certification IP67 pour résister à une immersion jusqu’à un mètre de profondeur (une première pour la lignée des Galaxy A2x) ;

la garantie de 6 ans de mises à jour toutes confondues (OS et sécurité).

À cet égard, sachez que vous profiterez sur les Galaxy A26, A36 et A56 de la nouvelle interface One UI 7 basée sur Android 15. On retrouve en outre quelques fonctions d’intelligence artificielle comme le désormais classique assitant Google Gemini (mais sans l’aspect cross-app des Galaxy S), la fonction Entourer pour chercher (Circle to Search) et l’effaceur d’objets sur les photos. Nous avons brièvement essayé cet outil qui s’avère a priori bien moins efficace que son équivalent sur les Galaxy S où la génération par IA fait des merveilles.

Samsung Galaxy A56, A36 et A26 // Source : Frandroid

Attention, le Galaxy A56 a ici droit à un avantage : il est le seul du trio à profiter des options Meilleure pose et Auto Trim (qui isole les meilleurs moments d’une vidéo).

Les différences notables entre les Galaxy A26, A36 et A56

Passons aux différences entre les trois modèles.

Design

Les premières se remarquent tout de suite au niveau du design. Samsung ne chamboule pas l’identité visuelle de ses smartphones, mais on s’éloigne cette année du look des Galaxy S. Ainsi, contrairement à la précédente génération, les trois caméras à l’arrière sont à chaque fois regroupées dans un module oblong et unifié, disposé à la verticale dans le coin supérieur gauche.

Pas de caméras visuellement séparées les unes des autres donc, vous n’aurez pas de mal à distinguer un Galaxy A d’un Galaxy S en 2025. Notez aussi que les modules, bien que très ressemblants, ne sont pas identiques d’un modèle à l’autre.

Samsung Galaxy A26 // Source : Frandroid Samsung Galaxy A56 // Source : Frandroid Samsung Galaxy A36 // Source : Frandroid

Sur le Galaxy A56, chaque caméra est plus renfoncée que le reste de la surface du bloc photo. Sur le Galaxy A36, l’intégralité de la pilule est au même niveau et les ouvertures sont cerclées par des anneaux. Sur le Galaxy A26, le design est bien plus discret et basique.

En façade, il y a un autre détail à relever : les Galaxy A56 et A36 ont droit à une caméra selfie intégrée dans un poinçon, le Galaxy A26 compose avec une encoche en forme de goutte d’eau un peu moins moderne.

Samsung Galaxy A26 // Source : Frandroid Samsung Galaxy A36 // Source : Frandroid

Parlons aussi des finitions. Les trois modèles profitent d’un dos en verre. En revanche, seul le Galaxy A56, plus onéreux, a droit à un cadre en métal pour un ressenti plus noble dans le creux de la main. Les Galaxy A36 et A26 doivent, eux, se contenter d’un cadre en plastique qui n’a rien de désagréable pour autant, Samsung ayant fait un bon travail pour éviter un toucher trop cheap.

À droite, le cadre métallique du Galaxy A56 se distingue des cadres en plastique des A26 et A36 par sa finition brossée // Source : Frandroid

Autorisons-nous aussi un petit mot sur les poids et épaisseurs de chaque appareil :

Galaxy A56 : 198 grammes, 7,4 mm d’épaisseur ;

Galaxy A36 : 195 grammes, 7,4 mm d’épaisseur ;

Galaxy A26 : 200 grammes, 7,7mm d’épaisseur.

Photo

Nous avons déjà évoqué la particularité des capteurs principaux de 50 Mpx des trois modèles. Sachez que l’on retrouve aussi, à chaque fois, un ultra grand-angle et un capteur dédié à la macro sur ces téléphones. Cependant, les définitions changent de l’un à l’autre.

Pour l’ultra grand-angle, comptez sur un capteur de 12 Mpx sur le Galaxy A56, 8 Mpx sur le Galaxy A36 et 5 Mpx sur le Galaxy A26.

Samsung Galaxy A26, A36 et A56 // Source : Frandroid

Pour le capteur macro, les Galaxy A56 et A36 ont droit à une définition de 5 Mpx. Celle-ci descend à 2 Mpx sur le Galaxy A26.

Côté selfie, les Samsung Galaxy A36 et A56 ont la même caméra frontale de 12 Mpx. Le Galaxy A26 se targue d’un capteur de 13 Mpx à cet endroit.

Performances

Le milieu de gamme de Samsung n’a jamais été très réputé pour sa débauche de puissance. Les Galaxy A ne devraient pas y faire exception en intégrant des puces maison relativement modestes de prime abord.

Ainsi, le Samsung Galaxy A56 embarque un Exynos 1480, le Galaxy A36 se dote d’un Exynos 1380 et, enfin, le Galaxy A26 s’appuie sur un Exynos 1280.

Samsung Galaxy A56 // Source : Frandroid

Les Galaxy A56 et A36 offrent 8 Go de RAM sur toutes leurs déclinaisons, tandis que le Galaxy A26 a 6 ou 8 Go de RAM en fonction de la version choisie.

Puissance de charge

Si les trois smartphones Galaxy A26, A36 et A56 ont une batterie de 5000 mAh, ils n’ont pas tous les mêmes capacités de recharge. Jusqu’à 45 W pour les Galaxy A56 et A36 et seulement 25 W maximum pour le Galaxy A26.

microSD

Un dernier point à connaître pour différencier ces trois nouveaux modèles concernent le stockage. S’il est impossible de l’étendre sur les Galaxy A36 et A56, le Galaxy A26, moins cher, peut accueillir une carte microSD pour gagner jusqu’à 2 To de stockage.

Prix et date de sortie des Samsung Galaxy A26, A36 et A56 en France

Les trois nouveaux Galaxy A arrivent dans le courant du mois de mars selon les différents distributeurs. Pour les prix, voici ce qu’il faut retenir.

Samsung Galaxy A26 (vert menthe, noir et blanc) : 319 euros pour la version 6/128 Go et 379 euros pour celle de 8/256 Go.

Samsung Galaxy A36 (noir, vert lime, lavande et blanc) : 399 euros pour le modèle 6/128 Go et 449 euros pour celui de 8/256 Go.

Samsung Galaxy A56 (vert sauge, rose, gris et graphite) : 499 euros pour la déclinaison 8/128 Go et 549 euros pour celles de 8/256 Go.