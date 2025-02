Galaxy A56, A36 et A26 : on sait tout sur l’artillerie milieu de gamme de Samsung pour 2025

Les nouveaux Galaxy A arrivent en mars : on vous dit tout sur ces smartphones milieu de gamme grâce à une belle fuite chez WinFuture.

Samsung prépare le lancement des nouveaux Galaxy A56, A36 et A26, et on a déjà toutes les informations grâce à une fuite massive signée WinFuture. Oui, encore eux. Le média allemand vient juste de tout balancer sur le Xiaomi 15 Ultra hier, ont remis le couvert avec les caractéristiques, photos et détails des prochains milieux de gamme de Samsung.

Trois modèles, la même taille d’écran

D’après les images officielles publiées par WinFuture, ces trois modèles – A56, A36 et A26 – partagent un écran de 6,7 pouces. Avec une définition 2340 x 1080 pixels et avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est plutôt honnête sur ce segment. Les A56 et A36 montent même jusqu’à 1200 nits pour briller en plein soleil, selon les données de la fuite.

Galaxy A56

Côté solidité, WinFuture révèle que l’A56 mise sur du Gorilla Glass Victus. L’A36 suit avec du Gorilla Glass 7+, tandis que l’A26 a aussi du Gorilla Glass, mais Samsung joue les mystérieux sur la version exacte.

Galaxy A36

Autre détail : l’A56 et l’A36 ont un lecteur d’empreintes sous l’écran, alors que l’A26 le colle sur le bouton d’alimentation.

Galaxy A26

Sous le capot : des moteurs différents

Passons aux puces, et là encore, WinFuture a tout déballé. Le Galaxy A56 embarque l’Exynos 1580, une puce Samsung avec 8 cœurs (4 pour la perf, 4 pour l’économie) qui grimpent à 2,91 GHz, épaulés par un GPU Xclipse 540, avec 8 Go de RAM. Le Galaxy A36, lui, opte pour un Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm, avec 8 cœurs à 2,4 GHz max et un GPU Adreno 710 – 6 ou 8 Go de RAM au choix.

Pour l’A26, Samsung revient à l’Exynos 1380, toujours à 2,4 GHz, mais avec 2 cœurs puissants et 6 éco, et là aussi 6 ou 8 Go de RAM.

Côté photo, les trois partagent un capteur principal de 50 MP avec stabilisation optique (OIS), mais l’A56 se démarque avec un grand-angle de 12 MP, contre 8 MP pour les autres. Les selfies ? 12 MP pour A56 et A36, 13 MP pour A26. Tout ça filme en 4K selon WinFuture.

Les petits plus qui font la différence

L’A56 a un cadre en métal, tandis que l’A36 et l’A26 restent en plastique mais gardent une prise jack 3,5 mm. La batterie, c’est 5000 mAh partout, mais l’A56 et l’A36 chargent à 45 W, contre 25 W pour l’A26. WinFuture précise aussi que tout le trio tourne sous Android 15 avec OneUI 7, et embarque 5G, Wi-Fi 6E, NFC et Bluetooth 5.3. Ils sont également IP67, tandis que les Galaxy A56 et A36 sont compatibles eSIM, mais pas l’A26.

Voici un petit tableau tiré de leurs leaks :

Modèle Processeur RAM Écran Caméra principale Charge Cadre Galaxy A56 Exynos 1580 8 Go 6,7″ AMOLED, 120 Hz, Victus 50 MP + 12 MP + 5 MP 45W Métal Galaxy A36 Snapdragon 6 Gen 3 6/8 Go 6,7″ AMOLED, 120 Hz, GG 7+ 50 MP + 8 MP + 5 MP 45W Plastique Galaxy A26 Exynos 1380 6/8 Go 6,7″ AMOLED, 120 Hz, GG 50 MP + 8 MP + 2 MP 25W Plastique

Les prix, toujours selon WinFuture, devraient coller aux anciens modèles : 479 € pour l’A56, 379 € pour l’A36, 299 € pour l’A26.

Pas de confirmation officielle, mais vu leur historique – on leur fait confiance. Début mars, ces Galaxy A de 2025 vont débarquer, toujours selon le média allemand.