Galaxy A26, A36 et A56 : les nouveaux smartphones milieu de gamme de Samsung sont en précommande

Ça y est, la nouvelle gamme de smartphones du géant sud-coréen fait son arriver en France, avec trois nouveaux modèles : le Samsung Galaxy A26, le Samsung Galaxy A36 et le Samsung Galaxy A56. Ils sont tous dès à présent disponibles en précommande, avec des améliorations évidemment, mais des prix qui restent similaires à l’année passée.

Samsung Galaxy A56, A36 et A26 // Source : Frandroid

Après avoir présenté au début de l’année ses nouveaux Galaxy S, le constructeur Samsung ne s’arrête évidemment pas en si bon chemin, puisque voilà maintenant les nouveaux représentants de 2025 pour la gamme Galaxy A, réputée beaucoup plus abordable. Le Samsung Galaxy A16 (version 4G et 5G) est déjà sorti en fin d’année dernière, donc voici maintenant les Samsung Galaxy A26, Samsung Galaxy A36 et Samsung Galaxy A56.

Disons que ces trois smartphones partent de la même base, mais plus vous allez vers le dernier numéro de cette suite, plus vous aurez un smartphone qui monte en gamme avec des améliorations notables pour justifier les différences de prix.

Où précommander les nouveaux Samsung Galaxy A ?

Les Samsung Galaxy A36 et Samsung Galaxy A56 bénéficient tous les deux d’une offre appelée « Bonus reprise ». En plus du mopntant de reprise de votre ancien appareil, vous aurez alors respectivement 30 et 50 euros de bonus. Seul le Samsung Galaxy A26 n’y a pas droit.

Samsung Galaxy A56

Deux modèles se distinguent pour le Samsung Galaxy A56 : il y a la version 8+128 Go à 499 euros et la version 8+256 Go à 549 euros.

Samsung Galaxy A36

Concernant le Samsung Galaxy A36, on retrouve la même configuration, à savoir deux modèles, l’un avec 6+128 Go et l’autre avec 8+256 Go, respectivement à 399 euros et 449 euros.

Samsung Galaxy A26

Enfin, le Samsung Galaxy A26 propose propose 6 Go de RAM, mais toujours avec 128 Go de stockage, pour un prix de départ à 319 euros. Pour monter à 8+256 Go, il faut compter 379 euros.

A26, A36 ou A56 : quelle autoroute prendre ?

Blague à part, si vous hésitez entre ces trois smartphones, voici un petit récapitulatif des similitudes et différences. Tout d’abord, ils ne se différencient pas vraiment au niveau de l’écran, puisque chacun propose un écran Amoled de 6,7 pouces, avec une définition Full HD+ et un taux de rafraîchissement à 120 Hz, sans oublier la couche en verre, nommée Gorilla Glass Victus, pour le protéger. On notera toutefois que les A36 et A56 proposent une encoche en forme de poinçon et un pic de luminosité à 1 200 nits, alors que le A26 conserve l’ancien format en goutte d’eau avec un pic de luminosité à 1 000 nits.

Samsung Galaxy A26 // Source : Frandroid Samsung Galaxy A36 // Source : Frandroid Samsung Galaxy A56 // Source : Frandroid

Pour en revenir rapidement au design, ils sont tous dotés d’une protection en verre à l’arrière, mais seul le Galaxy A56 arbore un cadre en métal, contre du plastique pour les deux autres. D’ailleurs, les trois nouveaux smartphone milieu de gamme de Samsung proposent tous la certification IP67 pour résister à la poussière et à une immersion jusqu’à un mètre de profondeur. Et, c’est une très bonne nouvelle pour le moins cher de cette gamme.

Concernant la photo, ils sont tous équipés du même capteur principal de 50 mégapixels. Ensuite, c’est pour l’ultra grand-angle et le capteur macro qu’ils sont différents :

Galaxy A56 : ultra grand-angle 12 mégapixels et macro 5 mégapixels ;

: ultra grand-angle 12 mégapixels et macro 5 mégapixels ; Galaxy A36 : ultra grand-angle 8 mégapixels et macro 5 mégapixels

: ultra grand-angle 8 mégapixels et macro 5 mégapixels Galaxy A26 : ultra grand-angle 5 mégapixels et macro 2 mégapixels

Fait intéressant, le Galaxy A26 embarque un capteur selfie avec plus de mégapixels que les deux autres, à savoir 13, contre 12 pour les A36 et A56. Sûrement à cause, ou grâce, à son encoche en forme de gouttelette qui permet de loger un plus gros capteur.

En revanche, chaque nouveau Galaxy A a droit à sa puce : l’Exynos 1580 pour le A56, le Snadragon 6 Gen 3 pour le A36 et l’Exynos 1380 pour le A26. Impossible de savoir à l’avance si ces puces seront suffisamment performantes, mais il y a de grandes chances que oui, puisque Samsung à intégrer à ses trois smartphones des fonctionnalités avec intelligence artificielle comme l’assistant Google Gemini, la fonction Entourer pour chercher (Circle to Search) et l’effaceur d’objets sur les photos. Le A56 est d’ailleurs mieux loti avec des fonctions exclusives pour l’édition de vidéo par IA.

Cerise sur le gâteau : les Galaxy A26, Galaxy A36 et Galaxy A56 sont livrés avec l’interface One UI 7 basée sur Android 15 et offrent tous un suivi logiciel de 6 ans, ce qui est assez remarquable pour des smartphones milieu de gamme.

Afin de comparer ces nouveaux modèles avec d’autres références toutes aussi recommandables de la marque sud-coréenne, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung du moment.

