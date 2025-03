Samsung nargue les propriétaires de S24 avec la sortie des A26, A36 et A56

Jamais avare en téléphones, Samsung vient d’officialiser l’existence d’une tripotée de mobiles milieu de gamme. Ces derniers ont un avantage logiciel certain par rapport aux mobiles haut de gamme de 2024.

Crédit : Frandroid

On pourrait presque croire à une provocation. Lors de la présentation des Galaxy A56, A36 et A26, Samsung a bien pris le temps de préciser que ces nouveaux mobiles arriveraient avec la toute dernière version de l’OS maison : One UI 7. Un privilège auquel n’ont même pas le droit les mobiles ultras haut de gamme de l’année dernière.

Entre longue attente et rumeurs plus ou moins fiables, la saga de One UI 7 continue en direct depuis Barcelone.

Les milieux de gamme à l’honneur

Nothing Phone (2a) : le plus stylé des smartphones Le Nothing Phone (2a) passe enfin sous la barre des 300 euros. Le smartphone le plus stylé de 2024 est aussi l’un des plus complets : écran OLED, performances au rendez-vous et autonomie record.

Officialisé en même temps que les Galaxy S25 à la fin du mois de janvier, One UI 7 a déjà fait l’objet de nombreux retards et autres délais. Et si les tout nouveaux mobiles du constructeur coréen y ont droit, les S24, Z Fold et Z Flip en sont encore privés. Une situation difficile à avaler pour tous les fans de la marque qui attendent ce nouvel OS et sa tripotée d’améliorations avec impatience.

Surtout que, contrairement à ces mobiles haut de gamme vendus aux alentours de 1000 € l’année dernière, les téléphones milieu de gamme présenté tout récemment à Barcelone ont eux le droit à toutes ces nouveautés. Histoire de narguer encore un peu plus les propriétaires de S24 et de Z Flip/Fold, Samsung a embarqué la mise à jour sur le F06, un mobile vendu une centaine d’euros en Inde.

Crédit : Samsung

Pendant ce temps, des rumeurs font état d’un déploiement sur les S24 autour du 18 avril, soit dans un peu plus d’un mois. Le programme de mise à jour s’étalerait ensuite jusqu’en mai pour couvrir les S21/22/23, Z Fold et Flip 3/4/5 et les modèles milieu de gamme de 2023 et 2024.

Un marathon plus qu’un sprint

Néanmoins, si Samsung ne semble pas très pressé de déployer One UI 7 sur ses anciens téléphones, il faut tout de même savoir raison garder. Le manque de nouveauté sur un téléphone sorti il y a un an peut être frustrant, mais les mobiles restent parfaitement utilisables et sûrs grâce aux mises à jour de sécurité indépendantes des mises à jour de fonctionnalités.

Pour aller plus loin

One UI 7 arrive sur ce smartphone Galaxy vieux de 8 ans grâce à une astuce

Samsung a de toute façon promis de déployer 7 versions majeures d’Android sur ses S24, ce qui signifie bien qu’Android 15 devrait arriver un jour ou l’autre, tout comme Android 16, 17, 18, 19, 20, 21. Avec un tel avenir devant lui, le S24 n’est de toute façon pas près de prendre sa retraite. En revanche, il prend son temps pour ce marathon de mise à jour. Mais ce n’est pas si grave au bout du compte, si c’est pour déployer une version réellement optimisée et dépourvue de bug.