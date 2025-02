Samsung a accumulé un retard préoccupant sur les mises à jour de One UI 7

Chez Samsung, le déploiement de One UI 7 se fait au ralenti. On apprend de SamMobile que le retard accumulé par la firme en la matière a d’ores et déjà conduit à l’annulation pure et simple d’une mise à jour importante.

Le Samsung Galaxy S24 // Source : Geoffroy Husson – Frandroid

Déployée en décembre sur les Galaxy S24, la bêta de One UI 7.0 n’a malheureusement pas été annonciatrice, pour le moment, d’un suivi logiciel suffisamment ponctuel de la part de Samsung.

À contrepied de ce à quoi la firme nous avait plutôt habitués ces dernières années, la correction des bugs est lente. Suffisamment pour induire un délai conséquent dans le déploiement One UI 7. On apprend même cette semaine de SamMobile que le retard accumulé par Samsung sur le plan logiciel aurait d’ores et déjà poussé le groupe à annuler le déploiement d’une mise à jour pourtant importante.

One UI 7.1 aux oubliettes ?

Selon les sources du média spécialisé, le retard de Samsung sur le déploiement de One UI 7.0 en version stable, aurait en effet conduit à l’annulation pure et simple de One UI 7.1.

Dans ces conditions, il y a d’ailleurs fort à parier que les futurs Galaxy Z Flip 7 et Galaxy Z Fold 7 seront équipés, à leur lancement, de One UI 7.0.1… et que le déploiement final d’une version stable de One UI 7.0 n’interviendra au final qu’avec la commercialisation du Galaxy S25 Edge, attendu sur le second trimestre 2025.

Plus précisément, plusieurs sources laissent entendre que ce nouveau modèle arriverait sur le marché en avril. La version définitive de One UI 7 pourrait ainsi se concrétiser sur les Galaxy S24, mais aussi les autres smartphones et tablettes Galaxy, à compter de cette date. Pour rappel, cette mise à jour devrait notamment permettre aux Galaxy S24 de profiter de la fonctionnalité Audio Eraser, introduite avec les Galaxy S25.