Galaxy S25 Edge : sa date de sortie se précise, le smartphone ultra-fin arrive bientôt

Samsung se prépare à lancer l’un des smartphones les plus fins du marché, et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Galaxy S25 Edge suscite déjà l’attention.

Contrairement aux précédentes déclinaisons « Edge », connues pour leurs écrans incurvés, le S25 Edge mise sur une silhouette ultra-fine. Avec une épaisseur estimée à 5,84 mm, que nous avions pu admirer lors de l’événement Unpacked dédié aux autres Galaxy S25, il figurerait parmi les smartphones les plus fins du marché. Pour y parvenir, Samsung aurait effectué des choix techniques audacieux : une batterie de 3 900 mAh, une recharge limitée à 25 W et un module photo double capteur, abandonnant le troisième objectif présent sur d’autres modèles.

Selon les fuites, le lancement officiel est prévu pour le deuxième trimestre 2025. Le journaliste Max Jambor, source fiable dans l’univers Samsung, a récemment confirmé cette fenêtre de sortie sur le réseau X. Bien que l’entreprise reste discrète, une annonce en avril ou mai semble plausible, suivant le calendrier habituel des précédentes séries Galaxy.

Un design radical et des compromis inévitables

Malgré ses possibles limites, le S25 Edge ne sacrifierait pas la puissance. Il embarquerait le Snapdragon 8 Elite, une puce haut de gamme, associée à 12 Go de RAM et un espace de stockage répondant à la norme UFS 4.0. L’écran de 6,7 pouces (Dynamic AMOLED 2X) promet une luminosité de 2 600 nits et une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz maximum. Il serait protégé par la technologie Corning Gorilla Glass Victus 2.

Après des années de modèles plus épais, Samsung pourrait chercher à rivaliser avec le futur iPhone 17 Air d’Apple ou tester des technologies pour ses prochains pliables. Le constructeur a d’ailleurs dévoilé un prototype du S25 Edge en avant-première, laissant entrevoir un cadre en Armor Aluminum léger.

Côté photo, un capteur principal de 200 mégapixels et un ultra-grand-angle de 50 mégapixels sont évoqués, accompagnés d’un selfie de 12 mégapixels. Les connectiques incluraient le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4. Toutefois, ces spécifications restent non officielles. Reste à voir si le public adhérera à ce pari esthétique, malgré les concessions techniques. Enfin, reste aussi à connaître son prix, un élément déterminant pour son succès.