Galaxy S25 Edge : la fiche technique du smartphone se précise avant le lancement

Le Galaxy S25 Edge, dont la sortie est prévue en avril 2025, suscite déjà un vif intérêt depuis sa présentation lors du dernier événement Galaxy Unpacked, et on en sait désormais plus au sujet de ses spécifications.

Le Samsung Galaxy S25 Edge : photo Ulrich Rozier pour Frandroid

Le prochain Galaxy S25 Edge, qui se distingue par son design ultra-fin, fait déjà l’objet de nombreuses fuites, notamment concernant ses caractéristiques techniques. Selon le leaker réputé PandaFlash, le S25 Edge pourrait établir un nouveau record de finesse avec une épaisseur de seulement 5,84 mm, surpassant ainsi son concurrent direct, l’iPhone 17 Air d’Apple, annoncé à 6,25 mm. Cette quête de la finesse aurait notamment conduit Samsung à repenser la configuration de ses capteurs photo, optant pour un système double caméra plutôt que triple.

L’appareil devrait hériter des performances impressionnantes de la série S25, notamment grâce à l’intégration du processeur Snapdragon 8 Elite, accompagné de 12 Go de RAM et d’un stockage UFS 4.0. La luminosité maximale de l’écran atteindrait 2 600 nits, égalant celle des autres modèles de la gamme.

Un concentré de technologies dans un design ultra-fin

Malgré ses dimensions réduites, le Galaxy S25 Edge ne ferait aucun compromis sur les fonctionnalités. L’écran de 6,7 pouces bénéficierait de bordures ultra-fines de 1,32 mm et d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz. La protection serait assurée par le Gorilla Glass Victus 2, tandis que le cadre serait en Armor Aluminum.

Côté photo, le smartphone serait équipé d’un capteur principal de 200 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels. À l’avant, on retrouverait un capteur selfie de 12 mégapixels logé dans un poinçon central. La technologie Pro Scaler, héritée du S25 Ultra, permettrait d’optimiser le rendu des couleurs et la qualité d’image.

Pour compenser sa finesse extrême, Samsung aurait repensé le système de refroidissement avec une chambre à vapeur plus fine que celle du S25 standard. La batterie afficherait une capacité de 3 900 mAh avec une charge rapide de 25 W. C’est peu, il faudra donc voir si le smartphone sera ou non en mesure de tenir au moins un jour en utilisation intensive. En termes de connectivité, l’appareil supporterait la 5G, le Wi-Fi 7, le Bluetooth 5.4 et disposerait d’un port USB-C 3.2.

Le lecteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran et le système audio stéréo dual-speaker complètent cette fiche technique. Bien que ces informations proviennent de sources généralement fiables, il convient d’attendre la présentation officielle pour confirmation. Le prix devrait se situer en dessous de 1 299 euros, positionnant le S25 Edge comme une alternative premium dans la gamme Galaxy.