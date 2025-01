Galaxy S25 Edge : son autonomie et ses performances de recharge pourraient bien vous décevoir

Les premières fuites autour du Galaxy S25 Edge, que nous avons eu la chance de voir lors de la présentation des Galaxy S25, révèlent des caractéristiques techniques qui risquent de refroidir les amateurs de haute technologie. Avec une batterie de seulement 3 900 mAh et une charge rapide limitée à 25 W, si l’on en croit les informations parues chez certains organismes de certification, le S25 Edge pourrait bien être le smartphone le moins endurant de la nouvelle gamme.

Pour maintenir une silhouette élancée, Samsung semble avoir sacrifié les performances énergétiques. Cette approche contraste avec la tendance actuelle du marché, où les constructeurs rivalisent d’innovations pour offrir des batteries avec une plus grande capacité et des charges ultra-rapides.

À titre de comparaison, les concurrents comme OnePlus proposent déjà des charges allant jusqu’à 80 W, tandis que le Galaxy S25 Edge se contentera d’un modeste 25 W. Une vitesse de charge qui le place en retrait par rapport aux standards actuels du marché des smartphones haut de gamme.

Le nouveau modèle devrait embarquer le processeur Snapdragon 8 Elite, probablement dans une version à 7 cœurs pour optimiser la gestion thermique et l’autonomie. Un choix stratégique pour compenser les limites de sa batterie compacte.

Côté design, Samsung mise sur la finesse. Le smartphone disposera de seulement deux capteurs photo arrière, confirmant une approche minimaliste. Sa commercialisation est attendue aux alentours d’avril 2025, laissant encore le temps à la marque d’ajuster ses derniers réglages.

Cette configuration soulève évidemment des questions sur l’expérience utilisateur. Les consommateurs seront-ils prêts à sacrifier l’autonomie au profit d’un design ultra-fin ? Samsung prend finalement un risque en pariant sur l’esthétique plutôt que sur les performances pures. Les fuites suggèrent que le Galaxy S25 Edge sera donc très proche du modèle standard, avec une batterie légèrement plus petite.

