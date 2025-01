Galaxy S25 Edge : quel est ce smartphone inattendu de Samsung ?

En plus de l’annonce de ses Galaxy S25, Samsung avait une petite surprise. La marque coréenne a profité de l’événement pour dévoiler en partie un nouvel appareil, le Samsung Galaxy S25 Edge.

Le Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Samsung

On s’attendait à une surprise à la fin de la conférence Galaxy Unpacked de Samsung, mais pas nécessairement à celle-là.

Après avoir présenté en bonne et due forme ses Galaxy S25, Galaxy S25 Plus et Galaxy S25 Ultra, ainsi que nombre de nouvelles fonctionnalités de Galaxy AI, Samsung a dévoilé un très court teaser sur un appareil mystère, le Samsung Galaxy S25 Edge.

Le Samsung Galaxy S25 Edge : photo Ulrich Rozier pour Frandroid Le Samsung Galaxy S25 Edge : photo Ulrich Rozier pour Frandroid Le Samsung Galaxy S25 Edge : photo Ulrich Rozier pour Frandroid

Un Galaxy S25 Edge particulièrement Slim

Pour l’heure, seuls quelques éléments de l’architecture interne du smartphone ont été montrés par Samsung. On peut notamment distinguer un module photo qui ne semble être équipé que de deux caméras. Par ailleurs, le smartphone semble être doté d’un module photo légèrement surélevé par rapport au reste du châssis.

Le Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Samsung Le Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Samsung

Concrètement, il paraît plus que probable que ce nouveau Galaxy S25 Edge soit en fait le véritable nom de celui qui se faisait alors connaître sous le nom de Galaxy S25 Slim. Il devrait s’agir d’un smartphone particulièrement fin, attendu pour concurrencer le futur iPhone 17 Air d’Apple.

Rappelons par ailleurs que ce n’est pas la première fois que Samsung utilise la nomenclature « Edge » pour un smartphone Galaxy. En 2013, Samsung avait lancé le Galaxy Note Edge, son tout premier smartphone doté d’un écran à bordures incurvées.

Pour l’heure, Samsung n’a pas communiqué sur les caractéristiques, le prix ou la date de lancement de son Galaxy S25 Edge. Au même titre que la Galaxy Ring il y a un an, il s’agit d’un teaser pour un produit qui devrait être commercialisé plus tard dans l’année, probablement au printemps ou à l’été.