Voici un bon aperçu de la finesse de l’iPhone 17 Air

L’iPHone 17 Air pourrait faire 5,5 mm d’épaisseur seulement. Voici à quoi cela ressemblerait à côté d’un iPad Pro ou d’un iPhone 16 Pro Max.

Rendu de l’iPhone 17 Air // Source : MacRumors

En 2025, Apple devrait sortir un « iPhone 17 Air ». Si le nom reste encore à confirmer, toutes les informations à son sujet concordent pour affirmer qu’il s’agira de l’iPhone le plus fin jamais lancé.

L’analyste réputé et spécialiste d’Apple, Ming-Chi Kuo, a encore récemment évoqué une épaisseur de seulement 5,5 mm pour cet iPhone 17 Air, sans prendre en compte la protubérance de l’appareil photo cependant.

L’iPhone 17 Air comparé à d’autres appareils Apple

Pour que l’on puisse mieux se rendre compte de ce que cela pourrait donner, le site MacRumors a publié des rendus comparant le design supposé de l’iPhone 17 Air a d’autres appareils de la marque à la pomme.

iPad Pro vs iPhone 17 Air // Source : MacRumors

On peut ainsi voir comment le prochain téléphone sera presque aussi fin que l’iPad Pro M4 de 13 pouces et surtout, à quel point il sera beaucoup plus fin qu’un iPhone 16 Pro Max.

iPhone 16 Pro Max vs iPhone 17 Air // Source : MacRumors

Rappelons d’ailleurs que cette finesse empêcherait physiquement l’iPhone 17 Air d’embarquer plus d’une caméra à l’arrière. On s’attend d’ailleurs à un capteur de 48 Mpx.

Parmi les informations qui circulent sur le web à propos de l’iPhone 17 Air, notons aussi un écran de 6,6 pouces, une puce A19 et l’intégration de la première puce modem 5G conçue maison par Apple.

5,5 mm ?

Enfin, précisons que cette finesse de 5,5 mm reste débattue. En décembre, Mark Gurman de Bloomberg parlait plutôt d’un smartphone 2 mm plus fin que les iPhone 16 Pro, ce qui amènerait l’iPhone 17 Air à 6,25 mm. Cela resterait le téléphone le plus jamais produit par Apple.