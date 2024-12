iPhone 17 Air : des fonctions en moins pour baisser son prix, c’est le risque d’une si grande finesse

L’iPhone 17 Air intrigue et passionne. Apple voudrait s’en servir pour relancer les ventes de ses smartphones et lui attribuerait un prix plutôt doux par rapport à ses habitudes.

Concept d’iPhone 17 Air

Si l’iPhone SE 4 est le premier appareil d’Apple que l’on devrait voir arriver en 2025, il y en a un qui fait couler beaucoup d’encre, c’est l’iPhone 17 Air. Un iPhone plus fin pour remplacer potentiellement la version Plus, voilà l’idée.

Personnellement, j’ai récemment été obligé de basculer d’un iPhone 16 Pro Max à un iPhone 16 Plus et quel bonheur d’avoir entre les mains un smartphone de moins de 200 grammes et un poil plus fin.

Moins équipé, mais plus fin et moins cher

Avec l’iPhone 17 Air on pourrait espérer mieux encore. D’après le Wall Street Journal, Apple miserait beaucoup dessus pour continuer à relancer les ventes de ses iPhone non Pro. Cette année enfin, les iPhone 16 de base ont eu droit au nouveau SoC d’Apple et donc un surplus de puissance significatif. De quoi améliorer leurs chiffres de vente, meilleurs que ceux des iPhone 16 Pro, d’après un rapport de CNN.

L’iPhone 17 Air devrait enfoncer le clou avec un tarif qui serait inférieur à celui de l’iPhone 17 Pro. Le Wall Street Journal parle de moins de 999 dollars. Problème, il y aura certainement des concessions à faire. On ne compresse pas impunément autant de technologies en maîtrisant son prix sans perdre quelques fonctions au passage.

Ici, on parle de la suppression de l’un des deux capteurs photo des iPhone classiques. L’iPhone 17 Air pourrait se contenter d’un grand-angle de 48 Mpx pour respecter aussi son épaisseur que l’on pense être de 6 mm, soit presque 2 mm de moins que l’iPhone 16 Plus.

L’iPhone 17 Air, s’il est réel, serait présenté en septembre 2025 selon toute logique. Il serait précédé par son principal concurrent, le Galaxy S25 Slim de Samsung, attendu pour mi-2025.

Pour aller plus loin

Galaxy S25 Slim vs iPhone 17 Air ? Ce serait le nouveau duel à attendre en 2025