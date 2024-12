L’iPhone SE 4 sera aussi bon en photo que l’iPhone 15, s’il a bien ce capteur

L’iPhone SE 4 est attendu pour 2025. Aujourd’hui, quelques indiscrétions permettent d’en savoir un peu plus sur sa partie photo.

L’iPhone SE 4 viendrait avec un unique objectif grand-angle à l’arrière, tout comme l’iPhone SE 3 avant lui. Pas d’évolution sur ce point, mais le capteur aurait bien été changé pour un saut de qualité majeur. De 12 Mpx sur son prédécesseur, l’iPhone SE 4 disposerait d’un capteur de 48 Mpx.

Quatre fois mieux défini, il devrait faire des merveilles, d’autant qu’il aura accès au Pixel binnning, technologie qui permet de gagner en luminosité sur les scènes sombres.

À l’avant, en revanche, on conserverait le capteur selfie de 12 Mpx.

Les caméras de cet iPhone seront fournies par LG Innotek, rapporte le média coréen ETNews. C’était déjà cette filiale de LG qui était à la manoeuvre sur le capteur principal de l’iPhone SE 3.

Étant donné le coût restreint de l’iPhone d’entrée de gamme d’Apple, on ne devrait pas avoir un nouvel objectif arrière de 48 Mpx, mais plutôt un modèle déjà utilisé sur d’autres modèles. Et à ce jeu, on pense directement à l’iPhone 15 qui dispose lui-même d’un grand-angle de cette définition.

Écran Oled et Apple A18

De son côté, LG Display est chargé de fournir les écrans de l’iPhone SE 4. Pour la première fois sur cette gamme, on aura droit à des panneaux Oled en remplacement des LCD des premières générations. Il doit être de 6,1 pouces et sans nul doute sera ici aussi déjà existant, en l’occurrence sur la dalle de l’iPhone 13.

Pour la forme, on devrait s’approcher de celle d’un iPhone 14. Nouveauté, il sera le premier smartphone Apple a profiter d’un modem 5G entièrement conçu par Cuppertino.

L’iPhone SE 4 devrait être animé par la puce des iPhone 16, soit l’Apple A18. C’est une tradition chez Apple de ne pas lancer un smartphone avec un ancien SoC. En 2025, ce sera d’autant plus obligatoire que l’iPhone SE 4 devra être prêt pour Apple Intelligence.

S’il suit les tarifs de la génération précédente, il se monnaiera aux alentours des 500 euros, soit un prix attractif qui devrait aider à la popularisation des services d’IA d’Apple.