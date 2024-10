L’iPhone SE 4 serait bien un clone de l’iPhone 14 selon ces maquettes

De nouvelles images de maquettes de l’iPhone SE 4 viennent d’être dévoilées par le blog japonais Macotakara, qui est généralement assez fiable. Elles montrent un une ressemblance frappante avec l’iPhone 14.

Une maquette de l’iPhone SE 4 // Source : Macotakara

Selon les informations partagées par Macotakara, l’iPhone SE 4 adopterait exactement les mêmes dimensions que l’iPhone 14 : 146,7 mm x 71,5 mm x 7,8 mm. Cette similitude est tellement précise que les coques TPU de l’iPhone 14 s’adaptent parfaitement au nouveau SE, à l’exception des découpes pour l’appareil photo.

Côté design, quelques différences notables apparaissent néanmoins. Le SE 4 conserverait un appareil photo unique à l’arrière et arborerait une encoche plus petite que celle de l’iPhone 14, le distinguant des modèles récents équipés de la Dynamic Island. Ce choix d’éviter la Dynamic Island, présente depuis trois générations sur les modèles haut de gamme, pourrait s’expliquer par une volonté de réduction des coûts. En plus de cela, Apple utiliserait également une technique de fabrication héritée de l’iPhone 16.

L’iPhone SE 4 n’utiliserait pas tous les nouveaux boutons des autres iPhone

Un détail intriguant concerne le bouton de mise en sourdine traditionnel, présent sur les maquettes au lieu du nouveau bouton Action. Toutefois, les analystes suspectent qu’Apple pourrait finalement opter pour le bouton Action dans la version finale, dans une logique d’uniformisation de sa gamme.

Une maquette de l’iPhone SE 4 // Source : Macotakara

Plus surprenant encore, Macotakara évoque une version « Plus » avec un écran de 6,5 pouces, légèrement plus petit que celui de l’iPhone 14 Plus. Cette variante conserverait le même design que le modèle standard, avec pour seule différence un bouton de sourdine légèrement plus petit. Cependant, d’autres experts doutent de la commercialisation effective de cette version Plus.

Le lancement de l’iPhone SE 4 est attendu au printemps prochain, possiblement aux côtés d’un nouvel iPad Air. L’appareil devrait également marquer une première pour Apple en intégrant son propre modem 5G, une technologie qui sera ensuite déployée sur l’iPhone 17 Air fin 2025. Il reste désormais à voir si Apple intégrera ou non le même bouton d’action que sur les autres iPhone, ou s’il se contentera du bouton de sourdine plus traditionnel.