iPhone SE 4 : pourquoi l’appareil constituerait un challenge important pour Apple

Attendu en cours d’année prochaine, l’iPhone SE 4 adopterait, en plus d’un design largement remanié et d’une puce de dernière génération, le tout premier modem 5G jamais conçu par Apple. Si cette piste se confirme, il s’agirait d’un pas de géant pour la firme.

L’encoche ferait son retour sur iPhone avec l’iPhone SE 4 // Source : Brandon Lopes – Frandroid

Il aura décidément fait couler beaucoup d’encre, et ce n’est pas fini : de nouvelles informations laissent en effet entendre que l’iPhone SE de quatrième génération serait équipé d’un modem 5G signé Apple. Il s’agirait alors d’une grande première pour la marque… qui a jusqu’à présent eu toutes les peines du monde à mettre au point l’une de ces puces, en dépit de son rachat, en 2019 et à grands frais, de la division modem d’Intel.

Mais commençons par ce que nous sommes, à ce stade, quasiment certains de trouver sur l’appareil. À mesure que les mois s’égrainent, l’iPhone SE 4 dispose d’un portrait robot de plus en plus précis. Bloomberg nous indique notamment que ce nouveau modèle abordable devrait arriver sur le marché courant 2025. D’autres sources, corroborent en outre la piste d’un abandon de l’antique châssis de l’iPhone 8 pour passer sur un design plus moderne, potentiellement proche de celui des anciens iPhone 14.

Une fiche technique (supposée) de plus en plus précise

Pour le reste, nous devrions trouver sur l’engin un écran OLED (1170 x 2532 pixels) de 6,1 pouces, une encoche abritant les capteurs nécessaires à l’identification faciale via Face ID et un châssis à bords plats, comme sur les dernières générations d’iPhone.

l’iPhone SE 4 abriterait par ailleurs une puce de dernière génération : l’A18, couplée ici à 8 Go de RAM pour permettre une prise en charge d’Apple Intelligence. On y trouverait par ailleurs 5 coeurs GPU pour offrir des performances équivalentes à celles des derniers iPhone 16 sur le plan graphique.

Côté caméra, nous aurions droit à un unique capteur arrière, mais cette fois de 48 Mpx, ainsi qu’à une caméra frontale de 12 Mpx. Il semble par contre que le capteur arrière de l’appareil ne soit ni grand-angle, ni doté d’un zoom optique. On imagine néanmoins qu’Apple pourra tirer parti de ses 48 Mpx présumés pour offrir différentes focales « virtuelles » comme c’est le cas par exemple sur les dernières générations d’iPhone Pro.

Le logo d’Apple // Source : Nathan Le Gohlisse pour Frandroid

iPhone SE 4 : une grande première pour Apple côté connectivité ?

Ce qui nous intéresse le plus aujourd’hui, c’est toutefois cette nouvelle rumeur émanant de 9to5Mac. Le site spécialisé explique que ces sources lui ont susurré l’existence d’un iPhone SE 4, portant la référence « V59 », et doté d’un modem 5G conçu pour la première fois par Apple. Cette puce, nom de code « Centauri », serait capable de gérer la connectivité 5G, mais aussi le Wi-Fi, le Bluetooth et la localisation GPS.

Elle permettrait surtout à Apple de commencer à se distancer des modems de Qualcomm, probablement à petite échelle dans un premier temps, et sans prendre le risque de tester ses propres technologies télécom sur les iPhone plus haut de gamme.

On peut donc imaginer que certaines versions de l’iPhone SE 4 serviraient ainsi de galop d’essai pour la firme en matière de modems 5G propriétaires. Une nouveauté à double tranchant, car si elle se confirme, les utilisateurs concernés pourraient aussi bien essuyer les plâtres… que profiter, à l’inverse, d’une excellente intégration hardware / software permettant, potentiellement, une meilleure autonomie.

Quoi qu’il en soit, l’iPhone SE 4 sera vraisemblablement plus coûteux que son prédécesseur, avec un tarif estimé entre 459 et 499 dollars HT selon les sources.

Les meilleurs forfaits 5G Forfait Mobile B&You

150 Go Appels illimités 150 Go en France 35 Go en Europe 12.99€ /mois Découvrir SFR Forfait Mobile 5G

20 Go Appels illimités 20 Go en France 20 Go en Europe 15.99€ /mois -6€ Client Box Découvrir Free

Forfait Free 5G 300 Go Appels illimités 300 Go en France 35 Go en Europe 19.99€ /mois Inclus 46 pays Découvrir Tous les forfaits 5G