Ça sent bon pour l’iPhone SE 4, qui arriverait bientôt, avec une puce Apple très attendue

Évoqué par une avalanche de rumeurs depuis maintenant des années, l’iPhone SE 4 serait sur le point de se concrétiser. Des analystes assurent que l’appareil arrivera en début d’année prochaine, avec à son bord la toute première puce modem conçue par Apple.

L’Apple iPhone 16 de profil, pour illustration // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Plusieurs analystes du cabinet Barclay, y compris Tom O’Malley dont le nom revient souvent, ont fait un travail quasi journalistique en se rendant en Asie pour y rencontrer divers fabricants de composants électroniques, mais aussi certains des fournisseurs habituels d’Apple.

Dans un billet publié à leur retour, ces derniers assurent à ce stade être en mesure de « confirmer » que le lancement d’un iPhone SE 4 est désormais imminent, et que ce nouvel iPhone abordable serait bien (comme l’avaient déjà prédit certaines rumeurs ces derniers mois) équipé d’une puce modem conçue par Apple. Il s’agirait alors d’une première pour le géant de Cupertino, qui développe contre vents et marées une puce 5G depuis près de 6 ans.

L’iPhone SE 4 : un potentiel tournant pour Apple

Selon Barclay, cet iPhone SE de quatrième génération serait paré pour une commercialisation durant le premier trimestre 2025. Une estimation un peu large, mais qui est étayée par de précédentes rumeurs et fuites, ainsi que par l’historique d’Apple en la matière.

Pour contexte, l’actuel iPhone SE (de troisième génération) avait été lancé sur le premier trimestre 2022, plus précisément en mars, à l’occasion d’un évènement tenu en ligne. On peut donc raisonnablement s’attendre à ce qu’Apple conserve ce créneau de lancement pour ses iPhone SE 4.

Ce nouvel iPhone SE miserait pour la toute première fois, nous l’avons dit, sur un modem 5G conçu en interne. Cette puce, Apple la développe en (relatif) secret depuis 2018, avec l’objectif de réduire sa dépendance aux modems 5G de Qualcomm, qui équipent pour l’instant l’intégralité des iPhone distribués. Un objectif qui avait d’ailleurs conduit Apple à racheter la division modem d’Intel en 2019.

Crédit : Drew Willson / Unsplash

On sait néanmoins que la firme a été confrontée à de très nombreuses difficultés au cours de ce développement, et qu’elle a récemment signé un accord avec Qualcomm pour continuer d’utiliser ses puces modem jusqu’en 2026. En d’autres termes, on s’orienterait dans un premier temps vers une utilisation au compte-goutte des puces 5G d’Apple.

Selon des informations désormais relativement solides, l’iPhone SE 4 ferait ainsi office de galop d’essai, avant une potentielle intégration de la solution 5G d’Apple aux futurs iPhone 17 Air, attendus fin 2025. Les autres modèles resteraient équipés par Qualcomm. On ignore par contre quelles seraient les performances de cette première puce 5G d’Apple face à celles (très efficaces) de Qualcomm.

Pour rappel, l’iPhone SE 4 devrait quant à lui profiter d’un tout nouveau design, proche de celui des iPhone 14 « classiques », mais aussi embarquer un écran OLED de 6,1 pouces avec les capteurs voués à Face ID. On y trouverait enfin un SoC récent (potentiellement l’A18 Bionic) couplé à 8 Go de RAM pour permettre la gestion d’Apple Intelligence, ainsi qu’un port USB-C et un capteur photo principal de 48 Mpx.