L’iPhone 17 Air serait encore plus fin que le plus fin de tous les iPhone

L’iPhone 17 Air (ou Slim) ne se contenteraient pas d’être moins épais que les autres, mais il serait aussi l’iPhone le plus fin jamais conçu par Apple.

iPhone 6 // Source : Apple

Si les iPhone 16 et iPhone 16 plus ne mesurent que 7,8 mm, ce ne sont pas les plus fins d’Apple. En effet, en 2014, la firme de Cupertino est parvenue à abaisser l’épaisseur de son iPhone à 6,9 mm avec l’iPhone 6. Une barre des 7 mm que l’on n’a plus jamais franchie depuis. Aujourd’hui, on tourne plutôt autour des 8 mm chez Apple.

Mais tout pourrait bien changer en 2025. Comme on l’a déjà dit, Apple se préparerait à revoir légèrement sa gamme en remplaçant sa version Plus par une version Air, ou Slim c’est encore à déterminer.

Selon l’analyste spécialiste de l’univers Apple, Jeff Pu (Haitong International Securities), cet iPhone 17 Air aurait une épaisseur de 6 mm. Il n’atteindrait donc pas la finesse du tout dernier iPad Pro M4 à la publicité polémique, mais s’en approcherait bien.

On s’est habitué aux smartphones plutôt épais avec des lignes plutôt droites ces dernières années. L’iPhone 17 Air soufflerait un vent de fraîcheur dans son domaine. On imagine que pour grappiller 1,8 mm, Apple devra soit faire des concessions, soit faire évoluer ses composants.

On pense notamment à la batterie. S’il venait à utiliser un modèle silicium-carbone comme Honor ou Oppo, Apple aurait le loisir de réduire la taille de son accu sans perte d’autonomie. Pour ne rien compliquer, le fournisseur de batteries d’Apple a cette technologie dans ses cartons.

Jeff Pu ajoute que les iPhone 17 de 2025 devraient bénéficier d’un design (enfin) revisité, de modifications au niveau des objectifs photo et aussi d’une réduction de la pilule Dynamic Island.