iPhone : voici les 16 nouvelles fonctions d’iOS 18.2 à tester dès maintenant

Avec iOS 18.2, Apple apporte de nombreuses nouvelles fonctions aux iPhone. On fait le tour de toutes les nouveautés et comment y accéder.

Apple a déployé iOS 18.2 (22C1552) le 11 décembre. Cette mise à jour de 221 Go débloque encore des fonctions d’Apple Intelligence que nous détaillons dans cet article. Néanmoins, en France, on ne pourra mettre la main sur la suite d’IA d’Apple qu’en avril 2025.

Est-ce à dire qu’iOS 18.2 nous est inutile ? Pas du tout. Contrairement à iOS 18.1, Apple a vraiment bien emballer sa mise à jour avec une multitude de correctifs et nouvelles options que nous allons détailler.

Icônes en mode sombre dans les réglages

Les icônes dans l’application Réglages s’affichent désormais en mode sombre si votre iPhone est en mode sombre, pour une meilleure cohérence visuelle. Cette option est activée automatiquement si vous utilisez le mode sombre.

Verrouillage de l’autofocus avec le bouton de caméra (Caméra Contrôle)

Vous pouvez maintenant verrouiller l’autofocus de l’appareil photo en appuyant longuement sur le bouton Caméra Contrôle. Pour activer cette fonction, allez dans Réglages > Appareil Photo > Commande de l’appareil photo et activez « Verrouiller AE/AF« .

Lancement rapide de l’appareil photo depuis l’écran éteint

Lancez l’appareil photo d’un simple appui sur le bouton Caméra Contrôle, même lorsque l’écran est éteint. Pour activer cette fonction, allez dans Réglages > Luminosité et affichage > Commande de l’appareil photo et désactivez « Exige que l’écran soit allumé« .

Affichage des photos en plein écran

Les photos s’affichent désormais en plein écran dans l’application Photos, sans bordures blanches. Cette option est activée par défaut.

Screenshot

Lecture en boucle des vidéos

Les vidéos peuvent être lues en boucle dans l’application Photos. Pour activer cette fonction, allez dans Réglages > Apps > Photos et activez « Vidéo en boucle« . Vous pouvez également désactiver cette option pour que les vidéos s’arrêtent à la fin.

L’application Photos affiche désormais le lieu, la date et l’heure où la photo a été prise en haut de l’écran. Cette option est activée par défaut.

Choix d’un fond d’arrière-plan pour Safari

Personnalisez Safari avec un fond d’arrière-plan. Pour ce faire, ouvrez un nouvel onglet dans Safari, descendez en bas de la page, cliquez sur le bouton « Modifier » et choisissez le fond d’écran que vous souhaitez.

Importation et exportation de l’historique et des données de site Web dans Safari

Importez ou exportez votre historique de navigation et les données de sites Web dans Safari. Pour ce faire, allez dans Réglages > Apps > Safari et utilisez les options « Importer » ou « Exporter » l’historique et les données.

Modification des applications par défaut

Changez les applications par défaut pour le téléphone, les messages, le navigateur web et d’autres applications. Pour ce faire, allez dans Réglages > Apps, en haut se situe la section Apps par défaut où l’on peut les modifier aisément.

Nouvelle interface pour l’application Mail

Une nouvelle interface est disponible pour l’application Mail, avec des catégories pour organiser vos emails (Primary, Transaction, Update, Promotion). Pour l’activer, changez la langue de votre iPhone en anglais dans Réglages > Général > Langue.

Partage de la position d’un AirTag

Partagez la position d’un AirTag avec une compagnie aérienne ou une personne de confiance. Pour ce faire, ouvrez l’application Localiser, sélectionnez l’AirTag, puis appuyez sur « Partager la position de l’objet ».

Nouvelles catégories dans l’application Podcasts

Découvrez de nouveaux podcasts grâce aux nouvelles catégories disponibles dans l’application Podcasts. Allez dans l’onglet « Bibliothèque« , puis dans « Catégories » et appuyez sur « Gérer » pour choisir les catégories que vous souhaitez afficher.

Ajout d’une voix par-dessus un enregistrement dans Dictaphone

Enregistrez une deuxième voix par-dessus un enregistrement existant dans Dictaphone. Pour ce faire, ouvrez l’enregistrement, appuyez sur les trois points puis sur « Modifier l’enregistrement » et appuyez sur le bouton « +« . Attention, cette fonction n’est disponible que sur iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max.

Limite du volume maximum dans les réglages

Limitez le volume maximum de votre iPhone pour protéger vos oreilles. Pour ce faire, allez dans Réglages > Son et vibration > Limite du volume et activez l’option.

Affichage du contrôle du volume sur le widget

Le contrôle du volume est de retour sur le widget. Pour l’activer, allez dans Réglages > Accessibilité > Audio et visuel et activez « Toujours afficher le contrôle du volume« .

Test d’audition avec les AirPods Pro 2

Effectuez un test d’audition avec vos AirPods Pro 2. Pour ce faire, allez dans Réglages > Bluetooth, sélectionnez vos AirPods Pro 2, puis appuyez sur « Test d’audition« .