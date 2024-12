Samsung One UI 7 disponible, voici les nouvelles fonctions de la bêta

One UI 7 est disponible en version bêta pour certains utilisateurs. On revient sur toutes les nouvelles fonctionnalités annoncées par Samsung aujourd’hui.

One UI 7 est en train de se faire un chemin vers les smartphones haut de gamme de Samsung depuis aujourd’hui. Si la France n’est pas encore servie, on peut déjà faire un tour du propriétaire et découvrir les nouveautés que Samsung a choisi de mettre en avant.

Le coup de projecteur est porté sur les fonctions d’intelligence artificielle. Samsung explique que « One UI 7 marque un bond en avant significatif en intégrant des agents d’IA de pointe et des capacités multimodales à chaque niveau de l’interface ». On parle de naturel, d’intuitivité et ce ne sera pas du luxe tant les fonctions de Galaxy AI sont désordonnées jusqu’à maintenant.

Désormais, là où il y a du texte on peut accéder aux outils d’aide à la rédaction

Outils d’écriture alimentés par l’IA : désormais, les outils d’aide à la rédaction sont accessibles partout où du texte peut être sélectionné, éliminant ainsi le besoin de passer d’une application à l’autre.

Transcription des appels : One UI 7 gère la transcription des appels et prend en charge 20 langues.

Système de notification remanié : One UI 7 adopte une nouvelle barre d’outils. Nommée Now Bar, elle est accessible directement depuis l’écran verrouillé. Elle affiche le statut des applications comme Interprète, Musique, Enregistrement, etc.

Un design raffiné : One UI 7 arbore un design épuré, censé servir une expérience simplifiée. Il limite les informations à l’écran et « s’adapte à chaque utilisateur tout en garantissant une utilisation intuitive entre les différentes fonctionnalités de l’IA. »

Interface de l’appareil photo repensée : L’interface de l’appareil photo a été repensée pour donner un accès plus rapide à toutes ses fonctions.

Mode Pro simplifié : Le mode Pro aussi gagne en sobriété, les icônes sont plus discrètes et les réglages rangés dans des sous-menus.

Nouvelle commande de zoom : Le mode vidéo Pro dispose d’un nouveau zoom permettant d’en contrôler la vitesse « pour des transitions plus fluides. »

