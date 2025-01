Le Samsung Galaxy S25 Edge devrait faire face à une concurrence très féroce dès cette année

À peine officiellement teasé, le smartphone ultrafin de Samsung pourrait déjà connaître des modèles concurrents dans les prochains mois, notamment du côté d’Apple, mais aussi de grandes marques chinoises. Une nouvelle marotte à venir dans le secteur, donc.

Le Samsung Galaxy S25 Edge // Source : Ulrich Rozier pour Frandroid

À l’occasion du Galaxy Unpacked 2025, Samsung a enfin dévoilé (de loin) sa prochaine aventure dans le monde des smartphones : le Galaxy S25 Edge. L’appareil doit remplir un nouveau segment dans ce marché ultraconcurrentiel : celui des téléphones ultrafins.

Toutefois, alors même qu’on en sait finalement encore assez peu sur son compte, le nouveau venu de la famille Galaxy S doit déjà s’attendre à faire face aux modèles d’autres marques, et pas n’importe lesquelles.

La nouvelle marotte des fabricants de smartphone

En effet, selon Digital Chat Station, un informateur que l’on retrouve souvent sur le site Weibo et relayé ici par Gizmochina, plusieurs fabricants seraient au tournant. Même s’ils ne sont pas directement mentionnés, on peut s’attendre à ce que les géants chinois tels que Xiaomi, OPPO et Vivo proposent leurs visions du smartphone ultrafin, et ce, dès cette année 2025. Ces modèles ne seraient cependant pas destinés au segment haut de gamme, mais viendraient plutôt se positionner dans le milieu de gamme.

Plus encore, Digital Chat Station avance que les fabricants chinois incorporeraient des batteries plus importantes dans leurs smartphones que Samsung. Il est néanmoins difficile de donner un ordre de grandeur, puisqu’on a encore peu d’information sur le S25 Edge.

Selon certaines rumeurs, l’appareil de la firme sud-coréenne pourrait avoir une batterie de 3 900 mAh, ce qui placerait les modèles chinois au-dessus de la barre de 4 000 mAh.

Des tas d’informations à prendre avec des pincettes, donc, mais qui donnent un avant-goût de ce à quoi on peut s’attendre, et un ordre d’idée des caractéristiques qui viendront différencier les différents modèles.

Dans la famille des fabricants de smartphone, j’aimerais…

Bien entendu, on ne peut pas parler des concurrents du Galaxy S25 Edge sans mentionner l’éléphant dans la pièce : Apple. Il se murmure que le géant américain proposera un nouveau venu dans sa gamme de smartphones : l’iPhone 17 Air/Slim.

La firme s’illustre depuis quelque temps déjà dans la catégorie des appareils ultrafins, avec notamment son dernier iPad Pro et son effrayante épaisseur de 5,1 mm. Le prochain iPhone viserait plutôt les 5,5 mm, un score dont semble se rapprocher le Galaxy S25 Edge selon nos estimations.

Concept d’iPhone 17 Air, pour illustration // Source : Apple Insider

Ces deux smartphones seront normalement mis en concurrence directe, aussi bien dans nos attentes que dans les performances et ambitions affichées par Samsung et Apple. On peut donc s’attendre à un combat féroce, et à l’étalage de ce que les deux firmes peuvent faire de mieux question finesse.

Quant aux fabricants chinois, si les rumeurs de Digital Chat Station se révèlent exactes, on peut imaginer qu’ils se démarqueront avec de bons rapports qualité/prix. En proposant, notamment, des autonomies ou des vitesses de charge au-dessus de ce que les deux géants américains et sud-coréens seront en mesure d’afficher. C’est un segment sur lequel des marques comme OPPO se distinguent très clairement depuis des années, et les voir intégrer ces compétences dans un format ultrafin n’en sera que plus impressionnant.

L’année 2025 commence assez bien pour les férus de smartphones, avec son lot de rumeurs et de nouveautés. On a vraiment hâte d’assister à la suite.