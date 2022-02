Toujours plus : 9 min pour recharger un smartphone avec l’Oppo SuperVooc 240 W

Au MWC 2022, Oppo est venu avec une nouvelle technologie de charge rapide à 240 W. Ce record de puissance permet de recharger complètement un smartphone en moins de 10 minutes.

9 minutes, c’est le temps qu’il faut pour faire cuire un œuf dur à la perfection. C’est aussi le temps qu’il faut à Oppo pour recharger un smartphone au complet.

Une débauche de puissance

Le MWC 2022 est l’occasion pour les marques de montrer leurs muscles dans une débauche de nouvelles technologies. Chacun y va de son nouveau produit mobile pour marquer les esprits. Cette année, une place toute particulière est accordée au PC, mais les smartphones sont toujours présents. Certes, les plus gros flagships sont déjà sortis. Cela n’empêche cependant pas les constructeurs de présenter autre chose.

Oppo par exemple n’a plus grand-chose à prouver en 2022 après son excellent Find X5 Pro, mais la marque chinoise a pour habitude de présenter une nouvelle technologie lors du salon catalan. Souvent autour de la photo ou de la charge rapide. Cette année, c’est la deuxième option.

Charge rapide 240 W

24 V pour 10 A, soit 240 W. C’est la puissance de la nouvelle charge rapide SuperVooc d’Oppo dévoilée au Mobile World Congress 2022. À cette vitesse, le constructeur affirme pouvoir recharger à 100 % un smartphone standard (donc avec une batterie d’environ 4500 mAh) en seulement 9 minutes. 3 minutes 30 suffisent à retrouver 50 % de batterie.

Seulement un record (pour le moment)

Certains auront du mal à comprendre cependant pourquoi Oppo a dévoilé deux technologies de charge rapide en simultané : l’une à 150 W, comme Realme — marque appartenant au même groupe BBK Electronics –, et l’autre à 240 W. Tout simplement parce que la première est réaliste et pourrait être disponible dès cette année sur des produits grand public, tandis que la seconde n’est qu’un proof of concept pour établir un nouveau record.

Si la prouesse est remarquable, on imagine qu’une telle puissance doit mettre la batterie du téléphone à rude épreuve et qu’il sera difficile de maintenir une température correcte durant la charge tout en ne réduisant pas la durabilité de l’accumulateur et en gardant un format compact pour le smartphone. Autant dire que si vous avez 9 minutes devant vous et un smartphone… vous pouvez toujours vous faire cuire un œuf.

