Poids et épaisseur du Galaxy S25 Edge : voici nos estimations

Premier smartphone ciblant explicitement la finesse, le Galaxy S25 Edge a créé l’émoi lors du Galaxy Unpacked. À quoi faut-il s’attendre ?

Screenshot

Ah s’il y en a bien un que l’on n’attendait pas, c’est le Galaxy S25 Edge. Annoncé en toute fin de la conférence de Samsung, il est tombé comme un cheveu sur la soupe, un bon « one more thing » à l’ancienne que l’on n’a pas vraiment vu venir puisqu’il ne s’agit pas d’un produit commercialisé maintenant contrairement au reste de la gamme S25.

Sous ce nom de Galaxy S25 Edge se cache en réalité le Galaxy S25 Slim dont on parle depuis des mois. C’est lui-même qui ouvre le bal des smartphones ultrafins, tendance que l’on devrait voir grandir dans les prochains mois, ne serait-ce que grâce à une autre petite marque qui aurait le même projet dans ses cartons. Apple et son iPhone Air ou iPhone 17 Air ou iPhone Slim, on n’en sait encore rien.

Son concurrent serait sous les 6 mm

En revanche, on conjoncture déjà sur sa finesse. Le bien informé analyste Ming Chi-Kuo a ainsi déclaré il y a quelques jours que l’épaisseur de cet iPhone ne serait que de 5,5 mm. Pour référence, l’iPhone le plus fin jamais produit demeure encore l’iPhone 6 avec 6,9 mm d’épaisseur.

Samsung Galaxy A8 2015 // Source : Samsung

Du côté de Samsung, on remonte à 2015 avec le Galaxy A8 qui ne mesurait alors que 5,9 mm d’épaisseur pour 151 grammes et un écran de 5,7 pouces.

Actuellement, mis à part une très courte vidéo d’annonce et des prototypes observés à distance, sous bonne garde, nous ne savons rien du Galaxy S25 Edge. Néanmoins, compte tenu des propos de Ming Chi-Kuo et des prouesses passées de Samsung, on peut estimer que le S25 Edge se positionnera sous la barre des 6 mm et sans doute très proche des 5,5 mm pour contrer Apple sur ce nouveau marché.

iPad Pro vs iPhone 17 Air // Source : MacRumors

Vers un demi Z Fold 6 ?

Pour référence, si vous avez déjà tenu un Galaxy Z Fold 6, cela correspond à son épaisseur une fois déplié à 0,1 mm près.

Concernant le poids du S25 Edge, c’est difficile à estimer sans connaître la diagonale de son écran, au moins. S’il s’approche d’un Galaxy S25+, on devrait pouvoir tomber à 150 ou 160 grammes. S’il a plus les dimensions d’un Galaxy S25, alors il pourrait ne peser que 130 grammes. Des estimations qui se basent grossièrement sur le poids d’un demi-Galaxy Z Fold 6.

Samsung Galaxy Z Fold 6 // Source : Robin Wycke – Frandroid