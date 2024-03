Samsung Galaxy Z Fold 6 : prix, date, caractéristiques… Tout ce qu’on sait sur le smartphone pliant

On en apprend toujours un peu plus sur le Samsung Galaxy Z Fold 6. Voici un condensé de toutes les informations à retenir sur le design, la photo, les caractéristiques, le prix et la date de sortie du smartphone pliant.

Samsung et les smartphones pliables. L’histoire commence à être longue puisqu’on parle déjà du Galaxy Z Fold 6. Fini le temps où l’on voyait encore cette gamme de téléphones capables de devenir des tablettes comme d’étranges appareils plus ou moins futuristes. Aujourd’hui, ce format cherche plutôt à s’imposer progressivement et à convaincre le monde qu’il s’agit bel et bien de l’avenir du secteur.

Alors quid de ce fameux Samsung Galaxy Z Fold 6 ? À l’heure actuelle, le smartphone pliant n’a pas été officialisé, mais il fait beaucoup parler de lui. Comme toujours avec le géant coréen, on a de belles informations qui circulent sur le web en amont de la présentation et qui nous permettent déjà d’avoir une bonne idée de ce qu’il nous réserve.

Design : bonjour les bords plats

Une fois n’est pas coutume, commençons par le design. L’incontournable leaker français OnLeaks a dévoilé, en collaboration avec Smartprix, des visuels détaillés montrant le design du Galaxy Z Fold 6.

Deux observations s’imposent. La première, c’est que le Galaxy Z Fold 6 opterait pour des bords plats à la sauce iPhone. Un choix étonnant de prime abord puisqu’on a encore un peu de mal à se rendre compte de ce que cela pourrait donner en termes de prise en main. Les formats Fold chez Samsung sont souvent imposants et d’aucuns pourraient craindre un encombrement encore plus grand. Un point à surveiller tout particulièrement, surtout quand, en face, Honor arrive à produire un Magic V2 extrêmement fin.

Pour vous rassurer, vous pouvez vous tourner vers cette fuite pointant vers une conception plus fine pour le Galaxy Z Fold 6, notamment au niveau de la charnière.

La deuxième observation c’est que ce Galaxy Z Fold 6, dans sa forme repliée, semble avoir un petit air de Galaxy S24 Ultra. L’apparence et le ratio de l’écran en façade paraissent en effet assez similaires à ce qu’on a sur l’autre fleuron de Samsung. À l’arrière, on garderait un triple module photo intégré à la verticale. Sur la dalle interne, sauf surprise, on aura toujours droit à une caméra cachée sous la surface. Reste à savoir à quel point elle sera bien camouflée.

Vous noterez au passage qu’on ne se dirigerait pas vers un modèle doté d’un espace de rangement pour le stylet S Pen. Enfin, nous n’avons pas vraiment d’informations en ce qui concerne les écrans. Au vu des visuels, on peut se demander ce qu’il adviendra des ratios et des diagonales.

Sur les images d’OnLeaks, le Galaxy Z Fold 6 semble en effet avoir une dalle externe moins étroite que sur le Galaxy Z Fold 5 et un écran interne plus carré.

Un modèle moins cher ? Un modèle plus cher ?

Sachez aussi qu’en 2024, Samsung pourrait miser sur plus d’un Galaxy Fold. On parle évidemment d’un Galaxy Z Fold 6 classique, mais des bruits de couloir évoquent aussi une potentielle version moins chère. À l’inverse, une autre rumeur pointe plutôt vers un Galaxy Z Fold « Ultra », qu’on imagine forcément plus onéreux.

Ces deux pistes ne sont pas forcément contradictoires, car il n’est pas impossible que Samsung réussisse à faire baisser le prix du modèle basique en faisant quelques compromis tout en proposant une déclinaison plus chère et plus complète technologiquement. Pour le moment, tout cela est à considérer avec beaucoup de précautions.

Pas d’évolution sur la photo au programme

Côté photo, le Galaxy Z Fold 6 ne chercherait pas à faire mieux que le Galaxy Z Fold 5. En effet, pour pouvoir affiner le téléphone, Samsung serait obligé de limiter ses ambitions sur la photo. Un mal pour un bien en somme.

Préparez-vous donc à un capteur principal de 50 Mpx, un ultra grand-angle de 12 Mpx et un téléobjectif de 10 Mpx. Cette configuration s’était montrée satisfaisante l’année dernière en assurant ce qu’il faut côté polyvalence et qualité.

Un Snapdragon et 7 ans de mises à jour ?

Alors que les Galaxy S24 et Galaxy S24 Plus en Europe ont dû revenir à une puce Exynos, le Galaxy Z Fold 6 ne devrait pas se soucier de ce genre de considération. Les Fold du Vieux Continent n’ont jamais eu droit à cette différenciation de traitement par le passé et on voit mal Samsung commençait sur cette génération. Ainsi, on peut s’attendre à goûter à la puissance du même Snapdragon 8 Gen 3 qu’on trouve sur le S24 Ultra.

Côté logiciel, c’est Android 14 et One UI 6.x qu’on devrait retrouver avec cette année. L’intelligence artificielle et les fonctions Galaxy AI devraient être largement mises en avant. YJ Kim, EVP chargé de l’équipe Language AI de Samsung Electronics, a déjà annoncé à Frandroid que l’objectif était de fournir, avec l’IA, « de nouvelles fonctions et de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs » sur les prochains Galaxy Z Fold 6 et Flip 6.

En outre, et c’est un point important, le Galaxy Z Fold 6 va avoir droit à la nouvelle politique de Samsung sur le suivi logiciel avec sept ans de mises à jour garanties (versions d’Android + patchs de sécurité).

Prix estimé et fenêtre de sortie pour le Galaxy Z Fold 6

Fait intéressant : le Galaxy Z Fold 6 pourrait être présenté dans le cadre d’un événement organisé à Paris. Samsung souhaiterait en effet profiter des Jeux Olympiques et Paralympiques qui se tiennent dans la capitale française pour promouvoir ses futurs produits. Il faut dire que la marque est l’un des principaux sponsors de la compétition.

D’un point de vue marketing, il semblerait très logique de vouloir associer le smartphone à la popularité des JO. Pas fou, Samsung ne voudrait pas trop tarder et chercherait à présenter son Galaxy Z Fold 6 juste avant les Jeux Olympiques, pour s’assurer que son Unpacked ne soit pas invisibilisé par les épreuves sportives en tous genres.

L’hypothèse d’une annonce le 10 juillet 2024 se dessine donc. YJ Kim, patron de l’équipe Language AI de Samsung, nous a déjà confirmé un lancement « dans la deuxième moitié de l’année », mais on s’en doutait déjà forcément.

Concernant le prix, on ne peut que faire quelques estimations pour le moment. Rappelons que le modèle de 2023 voyait son prix commencer à 1899 euros. A priori, on peut s’attendre à un tarif similaire pour le Galaxy Z Fold 6 en fonction évidemment de la véracité des rumeurs sur les versions supplémentaires qui seraient plus ou moins onéreuses.

Aux côtés du (ou des) Galaxy Z Fold 6, on trouverait évidemment le Galaxy Z Flip 6, mais aussi la bague connectée déjà montrée, la Galaxy Ring.