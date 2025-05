One UI 7.0 : la mise à jour de Samsung provoque des problèmes de batterie

Quelques semaines après la sortie de la nouvelle version d’Android sur une palanquée de téléphones Samsung, de nombreux utilisateurs et utilisatrices se plaignent de gros soucis d’autonomie.

Crédit : Frandroid

La batterie de votre mobile Samsung a-t-elle fondu depuis la dernière mise à jour ? Si c’est le cas, sachez que vous n’êtes pas seul. Comme Android Authority l’a remarqué, de nombreux internautes se sont plaints récemment de pénibles problèmes d’autonomie sur leurs téléphones.

Le responsable tout trouvé semble être la mise à jour tant attendue vers One UI 7.0. Plusieurs témoignages font état d’une endurance de batterie amputée d’au moins un tiers de sa capacité.

Bug ou comportement normal ?

Il n’est pas rare qu’une mise à jour d’ampleur provoque dans les jours qui suivent son installation des petits soucis de batterie. Dans le cas qui nous intéresse, le passage d’Android 14 à Android 15 nécessite quelques ajustements techniques et un travail d’indexation des ressources qui peut tirer un peu sur la batterie pendant quelque temps après son installation.

Malheureusement, ici, le problème semble être plus grave que ça, puisque, même plusieurs semaines après le déploiement et l’installation de la mise à jour, de nombreux internautes sur Reddit se plaignent d’avoir vu l’autonomie de leurs téléphones fondre comme neige au soleil.

Le Galaxy Z Fold 6 semble touché par les problèmes de batterie de One UI 7.0 // Crédit : Frandroid

Le problème semble toucher la plupart des mobiles récents de chez Samsung. On trouve des témoignages peu ou prou similaires sur des fils de conversation à propos du S24+, du Galaxy Z Fold 6 ou du S24 Ultra. Beaucoup se plaignent de devoir charger leur smartphone 2 fois par jour là où habituellement il tenait facilement 24 h.

Que faire pour économiser sa batterie ?

Aucun bug formel n’a été identifié par Samsung ou la communauté d’utilisateurs et d’utilisatrices. Cependant, d’après plusieurs retours, il semblerait que certains mobiles chauffent plus qu’avant, preuve d’un éventuel souci du côté de la gestion thermique de l’appareil. Selon certains témoignages, Instagram pourrait être la cause du problème puisque l’application consommerait la batterie de manière déraisonnable.

Des listes d’astuces permettant d’optimiser l’autonomie après un passage sur One UI 7.0 tournent aussi sur le web, mais elles exigent de désactiver bon nombre de fonctions qui font des Galaxy S des smartphones premiums. Les plus courageux ou courageuse pourront tenter de nettoyer la partition cache via le système recovery ou de fouiller dans les options développeurs, mais les résultats semblent aléatoire et les risques élevés.

Plusieurs internautes font état d’une amélioration notable après un retour aux réglages-usines, mais cela passe nécessairement par une suppression de toutes les données présente sur le téléphone. Si vous voulez le tenter, pensez bien à faire des sauvegardes en prévision donc.