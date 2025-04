Samsung Galaxy S24 et One UI 7 : la mise à jour est enfin disponible en France (pour de vrai cette fois)

Après un départ très timide, la mise à jour One UI 7 (Android 15) arrive enfin pour de vrai en France sur les Galaxy S24, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra.

Téléchargement de la mise à jour One UI 7 en France sur un Galaxy S24 Ultra. // Source : Frandroid

Cette fois c’est la bonne ! La mise à jour Samsung One UI 7 se déploie sur les Galaxy S24, Galaxy S24 Plus et Galaxy S24 Ultra en France. L’interface basée sur Android 15 devient donc enfin disponible à plus grande échelle dans l’Hexagone.

Pour rappel, le déploiement de One UI 7 avait officiellement débuté le 7 avril dernier, mais très peu de personnes semblaient réellement en profiter à cette date, du moins en France et Europe.

L’espoir d’un déploiement plus rapide à partir de maintenant est permis. Frandroid a pu confirmer l’arrivée de la mise à jour One UI 7 sur au moins un Galaxy S24 Ultra de la rédaction.

Les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 devraient aussi être rapidement concernés, tout comme le Galaxy S24 FE.

One UI 7 : nouveau look et plus d’IA

One UI 7 se traduit par une interface revisitée pour être plus moderne, quelques nouvelles fonctionnalités comme la Now Bar ou le brief quotidien de votre journée. Surtout, l’interface met particulièrement l’accent sur ses outils d’intelligence artificielle, qu’ils soient nouveaux ou particulièrement optimisés.

Vous pouvez en apprendre plus en découvrant deux de nos articles :

Rappelons aussi que One UI 7 était déjà disponible, par défaut, sur les récents Galaxy S25 et sur des modèles milieu de gamme tels que le Galaxy A56.

Samsung a été particulièrement en retard sur le déploiement de One UI 7 sur les smartphones Galaxy sortis en 2024. Tellement de retard que les regards se portent déjà sur la mise à jour suivante basée sur Android 16 : One 8 à partir de cet été.