Oubliez Samsung One UI 7, on attend déjà One UI 8

Attendre six mois pour One UI 7 ? C’est du passé. Samsung profiterait du changement de calendrier de Google, pour déployer One UI 8 dès cet été.



Samsung a longtemps fait patienter ses fans avec ses mises à jour logicielles, mais cette fois, l’entreprise coréenne semble vouloir changer la donne.

Alors que One UI 7 traîne les pieds, on attend la mise à jour aujourd’hui, ce 7 avril 2025. Et One UI 8 pointe déjà le bout de son nez. Et pas n’importe comment : cette nouvelle version pourrait débarquer dès juillet, portée par les prochains smartphones pliables de la marque, les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7. Mieux encore, elle serait basée sur Android 16, la toute dernière mouture du système de Google. Oui, vous avez bien lu : Samsung pourrait devancer tout le monde, y compris Google lui-même.

Le fiasco de One UI 7 : une leçon apprise ?

Revenons un instant en arrière. One UI 7, l’interface utilisateur censée accompagner Android 15, a été un vrai casse-tête.

Google a sorti Android 15 dès octobre 2024 pour ses Pixel, mais chez Samsung, le silence radio a duré des semaines. Pas de bêta avant décembre, et la mise à jour officielle n’a commencé qu’avec les Galaxy S25 (Galaxy S25, S25 Plus et S25 Ultra) en janvier 2025. Pour les autres appareils, comme les modèles plus anciens de la série Galaxy S ou A, il a fallu attendre avril. Six mois de décalage, c’est énorme dans le monde de la tech.

Mais ce retard pourrait être une bénédiction déguisée. Samsung semble avoir tiré des leçons de cette expérience. Avec One UI 8, Samsung passerait à la vitesse supérieure. Il faut dire, Android 16 est arrivé en avance cette année.

One UI 8 : une arrivée express et des surprises

Là où ça devient excitant, c’est que One UI 8 ne se contenterait pas d’être une simple mise à jour. Selon les informations partagées par SamMobile (un média bien connu des fans de Samsung), cette version arriverait dès juillet 2025 avec les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7.

Ces deux smartphones pliables, annoncés lors de l’événement Samsung Unpacked estival, pourraient être les premiers à embarquer Android 16. Pour vous donner une idée, leurs prédécesseurs, les Z Fold 6 et Z Flip 6, avaient été dévoilés le 10 juillet 2024 et mis en vente deux semaines plus tard. Si le calendrier tient, Samsung pourrait battre Google sur son propre terrain, avant même que les Pixel ne reçoivent Android 16.

Google devrait sortir la bêta finale d’Android 16 en avril 2025, ce qui laisse à Samsung le temps de peaufiner One UI 8 pour un déploiement rapide. Mieux encore : les tests internes auraient déjà commencé, et il se murmure que Samsung pourrait zapper les mises à jour intermédiaires (genre One UI 7.1 ou 7.1.1) pour passer directement à la version 8. Après des mois de frustration, les utilisateurs pourraient donc profiter de deux grosses mises à jour en un temps record. Il faut dire qu’avec le changement de calendrier de Google, c’est une occasion unique.