N’oubliez pas vos chargeurs ! La batterie du Galaxy S25 Edge aurait de quoi faire peur

Le Galaxy S25 Edge est prévu pour mai prochain. Si l’on ne connaît encore rien officiellement de ses composants, la capacité de sa batterie semble avoir été repérée.

Le Galaxy S25 Edge est fin, très fin, mais pour en arriver à ce résultat (on parle de 5,84 mm d’épaisseur), Samsung a dû faire des concessions. S’il devrait partager le même SoC que ses autres compères S25, soit le Snapdragon 8 Elite, il n’aur en revanche que deux objectifs photo sur son dos et une batterie plus famélique.

Une batterie plus petite que celle du Galaxy S25

Et cela, on le tient des bases de données UL Demko et BIS, deux organismes de certification et réglementation internationales.

Dans leurs tableaux apparaîsent deux modèles de smartphones nommés EB-BS937ABY et EB-BS937ABE, pour les deux version prévues de 256 et 512 Go.

La capacité avancée y est de 3786 mAh. Cela correspond aux 3900 mAh qui ont déjà été évoqués. En ce sens, le Galaxy S25 Edge, et son écran aussi grand que celui d’un S25 Plus, aurait une batterie plus petite que celle du S25 de base. Samsung devra redoubler d’ingéniosité pour permettre à son appareil d’offrir une autonomie décente.

D’autant que via cette certification, on a une certaine confirmation de la technologie utilisée : du lithium-ion, Samsung n’aurait donc pas cédé aux sirènes du SiC (carbone-silicium) qui, désormais stabilisée, est de plus en plus employée par les constructeurs chinois.

C1, l’arme secrète d’Apple

De son côté, le principal concurrent du S25 Edge a une botte secrète. Prévu pour la rentrée prochaine, le supposé iPhone 17 Air pourra profiter du nouveau modem maison d’Apple, le C1. S’il n’est pas le plus performant, il a comme atout d’être particulièrement économe en énergie. Aussi, Apple pourra-t-il se permettre d’utiliser une capacité moindre pour son modèle ultrafin.

