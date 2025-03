Le prix du Galaxy S25 Edge a fuité et il serit plutôt épais, lui

La date de sortie du très attendu Galaxy S25 Edge de Samsung approche à grands pas, et l’on connaîtrait déjà son prix.

Samsung Galaxy S25 Edge // Source : ElR – Frandroid

Les précédentes itérations de la série Edge de Samsung étaient associées à un prix élevé, ce qui laissait les fans se demander si le S25 Edge suivrait le mouvement. De récentes fuites suggèrent que le prix du Galaxy S25 Edge pourrait être plus raisonnable que prévu.

Selon le site coréen FNNews, le Galaxy S25 Edge serait disponible en deux versions de stockage : 256 et 512 Go. Lors du lancement, Samsung proposera de doubler le stockage pour le même prix, pratique habituelle du constructeur.

Plus cher qu’un Galaxy S25 Plus

Quant aux tarifs, il faudrait tabler sur 1,5 million de wons pour le 256 Go et 1,63 million de wons pour le 512 Go. Des tarifs qu’il serait difficile de convertir brutalement en euros. Néanmoins, on peut utiliser les autres Galaxy S25 en comparaison. Lors de leur sortir en Corée du Sud, leurs versions 256 Go étaient affichées à :

En partant de ces données, on peut donc estimer que le Galaxy S25 Edge se placera entre le S25 Plus et le S25 Ultra, soit un positionnement au-delà des 1000 euros en France. En faisant un produit en croix, on tombe sur 1300 euros. L’informateur Ice Universe a aussi pronostiqué un prix supérieur à celui du Galaxy S25 Plus. On est donc dans les clous.

Le Galaxy S25 Edge aura pour tâche d’attirer les acheteurs qui ont pu bouder la série S25 initiale. Un choix intéressant, mais pas sans compromis. S’il aura une grande diagonale et certainement le Snapdragon 8 Elite des autres S25, il devra aussi réussir à séduire avec seulement deux objectifs arrières et une batterie réduite.

Une disponibilité limitée

Le Galaxy S25 Edge sera officiellement dévoilé le 16 avril 2025 lors d’un évènement en ligne. Sa commercialisation devrait intervenir en mai. Samsung réserverait un traitement particulier au lancement du Galaxy S25 Edge, ajoute FFNews. Afin de tester le marché, il ne serait distribué dans un premier temps que dans certaines régions afin de tester le marché.

En effet, c’est à Samsung qu’échoie la responsabilité d’essuyer les plâtres de cette nouvelle catégorie de smartphones dits ultrafins.

Dans les starting-blocks se prépare Apple avec son iPhone 17 Air, mais qui n’arrivera qu’à la rentrée. Celui-ci pourrait être un peu plus abordable que le S25 Edge si l’on tient compte des tarifs précités. Les rumeurs évoquaient un prix autour de 1000 dollars, soit un peu plus de 1000 euros chez nous, avec les taxes.