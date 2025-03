L’iPhone 17 Air nous réserverait une autonomie inattendue malgré sa minceur

L’iPhone 17 Air sera très fin, mais sa batterie ne serait finalement pas aussi petite que nous pouvions l’imaginer. Apple aurait bien prévu le coup, et il faudrait s’attendre à un smartphone vraiment endurant.

Depuis l’annonce que l’iPhone 17 Air pourrait être remarquablement mince, avec une épaisseur d’environ 5,44 mm selon les dernières fuites, la question sur sa capacité à intégrer une batterie performante s’est posée. Les inquiétudes concernant une autonomie réduite en raison des contraintes de taille étaient nombreuses. Cependant, une récente étude suggère qu’il pourrait y avoir une solution.

Un analyste de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, Ming-Chi Kuo, indique que l’iPhone 17 Air devrait utiliser des cellules de batterie à haute densité, une technologie également prévue pour les futurs appareils pliables d’Apple. Cette innovation permet de maximiser l’efficacité énergétique dans un facteur de forme ultra-mince. Les cellules à haute densité peuvent stocker plus d’énergie dans le même espace physique que les technologies standard, grâce aux progrès récents dans les matériaux et la construction des cellules.

Une stratégie bien rodée pour l’autonomie

Au-delà de la batterie, l’iPhone 17 Air bénéficie d’autres facteurs qui contribuent à une autonomie prolongée. L’inclusion du modem C1 d’Apple, très économe en énergie, devrait minimiser la consommation d’énergie lors des opérations utilisant les réseaux cellulaires. De plus, l’absence de l’appareil photo ultra grand-angle libère de l’espace interne, permettant potentiellement d’intégrer une batterie plus grande.

En combinant ces cellules à haute densité avec le modem C1, Apple pourrait bien offrir une autonomie prolongée sans sacrifier la minceur du dispositif. L’absence du second capteur photo permet également d’optimiser l’espace interne pour une batterie plus grande, renforçant ainsi la capacité totale de stockage d’énergie.

Ces innovations pourraient établir un nouveau standard pour les conceptions de smartphones futurs, où la minceur et l’autonomie ne seraient plus des compromis mutuellement exclusifs. L’iPhone 17 Air, attendu pour septembre, pourrait définitivement surprendre par sa capacité à concilier design élégant et performances énergétiques. Assez pour être un argument de vente majeur pour les utilisateurs qui recherchent à la fois style et praticité dans leur appareil ? Réponse dans quelques mois.