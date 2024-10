Samsung : le Galaxy A36 aperçu avec une version d’Android inattendue

Samsung a commencé à plancher sur le successeur du Galaxy A35. Aperçu sur Geekbench, l’appareil serait animé dès le départ par Android 15… la toute nouvelle version de l’OS lancée en version finale il y a quelques jours.

Le Galaxy A36 // Source : OnLeaks

Bonne nouvelle pour les utilisateurs du futur Galaxy A36. Pour l’instant à l’état de prototype, l’appareil devrait en effet être animé dès ses débuts sur le marché par la toute dernière mouture d’Android : Android 15, lancée en version finale il y a quelques jours seulement. Le successeur de l’actuel Galaxy A35 (lancé en mars dernier) a été aperçu sur Geekbench 6, avec à la clé quelques informations le concernant… dont la version de son OS.

Pour aller plus loin

Le prochain Galaxy A36 de Samsung va changer de design, voici à quoi il ressemblera

Pour rappel, Android 15 a été lancé en début de semaine. Il est pour l’instant disponible uniquement sur les dernières générations de smartphones Google Pixel… et Samsung ne devrait pas commencer à le déployer sur ses appareils avant le début d’année 2025. Les premiers smartphones Samsung animés par Android 15 seront les futurs Galaxy S25, pressentis pour janvier.

Selon toute logique, le Galaxy A36 sera donc commercialisé par la suite, potentiellement en mars, du moins si Samsung s’en tient au même calendrier qu’en 2024.

Android 15 s’installerait rapidement sur le milieu de gamme de Samsung

Outre la présence, désormais probable, d’Android 15 sur le Galaxy A36 dès son entrée sur le marché, l’appareil pourrait également nous réserver une autre bonne surprise sur le plan logiciel. Et pour cause, on sait désormais que le Galaxy A16 5G (plus accessible) aura normalement droit à 6 mises à jour majeures d’Android.

Dans ce contexte, il est raisonnable d’espérer la même chose sur le Galaxy A36. Pour l’expliquer différemment, le nouveau modèle milieu de gamme de Samsung pourrait accueillir jusqu’à Android 21 à l’avenir.

Le Samsung Galaxy A36 serait pour le reste motorisé soit par un Snapdragon 6 Gen 3, soit par un Snapdragon 7S Gen 2. C’est du moins ce que l’on peut déduire des informations affichées par Geekbench 6. Selon ces données, le mobile embarquerait également 6 Go de RAM au moins.

Si ces informations s’avèrent exactes, on notera alors que Samsung change de crèmerie pour ce futur produit, délaissant ses propres puces Exynos 1380 pour les solutions de Qualcomm.