Pixel 9a : le mobile milieu de gamme de Google embarque une fonctionnalité premium inattendue

À l’occasion d’une énième indiscrétion sur le Pixel 9a, l’on peut apprendre que le prochain téléphone « abordable » de Google sera doté de la connectivité satellite.

Google Pixel 8 – SMS par satellite // Source : Frandroid

Si vous avez suivi le petit monde de la mobilité ces derniers jours, vous savez déjà tout du futur Pixel 9a de Google ? Tout ? Sans doute pas en réalité. En effet, un passage par l’autorité étasunienne de régulation des télécoms nous dévoile les derniers petits secrets du téléphone qui doit être annoncé dans les prochaines semaines.

Comme l’a remarqué DroidLife, en plus des habituelles puces 5G, Wifi et Bluetooth, le Pixel 9a embarquera de quoi assurer une connexion satellitaire pour les urgences.

Une fonctionnalité haut de gamme

Popularisée par l’iPhone 14 en 2023, la connexion satellitaire permet d’envoyer de courts messages sans avoir à passer par le réseau mobile. L’outil est surtout utile en cas de problème pour contacter les urgences. Mais, malgré son côté niche, la fonctionnalité s’est rapidement démocratisée sur les mobiles haut de gamme, Galaxy S25 et Pixel 9 en tête.

Bien décidé à voler toutes les qualités de son grand frère, le Pixel 9a va donc aussi se doter de la connectivité satellitaire. Le gendarme des télécoms étasunien indique en effet sur la fiche de certification du mobile que la fonctionnalité « doit être désactivée lors des voyages en avion ». Preuve, s’il en faut, que le futur Pixel embarquera bien l’outil.

Crédit : Google

Si cela ne servira pas dans 99 % des cas, il est rassurant d’y avoir accès sur son téléphone en cas de pépins. D’autant plus que cette fonctionnalité n’est pas encore très répandue hors des téléphones haut de gamme. Voir un mobile plus modeste, comme le Pixel 9a adopter la connectivité satellitaire, augure d’un futur plutôt réjouissant sur ce front.

Quid de la disponibilité en Europe ?

Malheureusement, il n’est pas sûr que la fonctionnalité soit disponible en France dès le lancement du téléphone. Des accords doivent être passés entre les fabricants, les opérateurs et les spécialistes de la connexion satellitaire pour assurer le bon fonctionnement du service. Google n’a pas encore fait cet effort sur le Vieux Continent, privant ainsi sa gamme de mobile de cette fonctionnalité.

Pour aller plus loin

Pour 200 €, ce gadget vous permet de profiter d’une des meilleures fonctionnalités de l’iPhone

Néanmoins, il n’est pas exclu que la firme ait des nouvelles à apporter sur ce front lors de la prochaine Google I/O qui aura lieu en mai. Il ne restera plus qu’à activer la fonctionnalité à distance sur les Pixel 9 et 9a pour en profiter ensuite. Espérons que des accords soient trouvés rapidement, au moins pour le bien des randonneuses et randonneurs européens.