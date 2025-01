Ce smartphone milieu de gamme d’Oppo embarque de l’IA pour moins de 280 € grâce aux soldes

Joli, fluide et intelligent, l’Oppo Reno 12FS 5G est un bon smartphone milieu de gamme qui n’est pas si cher que cela pendant les soldes d’hiver. Auchan le propose en effet à 279,99 euros au lieu de 379,99 euros.

L’Oppo Reno 12FS 5G, lancé en novembre dernier, a beau être un smartphone de milieu de gamme présenté à moins de 400 euros, il propose pourtant plusieurs caractéristiques que l’on trouve habituellement sur des références bien plus premium : écran OLED rafraîchi à 120 Hz, charge rapide, nombreuses fonctions IA… Son rapport qualité-prix est donc déjà excellent, mais pendant les soldes d’hiver, il est encore plus recommandable puisqu’il bénéficie d’une réduction de 100 euros.

Les points forts de l’Oppo Reno 12FS 5G

Une dalle OLED de 6,67 pouces + 120 Hz

Plusieurs fonctionnalités d’intelligence artificielle

Une batterie de 5 000 mAh + la charge rapide 45W

Lancé à 379,99 euros, l’Oppo Reno 12FS 5G (12 + 512 Go), avec sa coque, est aujourd’hui disponible en promotion à 279,99 euros chez Auchan. En plus, une paire d’écouteurs Oppo Enco Buds2 Pro est offerte.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Oppo Reno 12FS 5G. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un écran qui a plus d’un atout

Avec ses tranches plates et ses coins arrondis, l’Oppo Reno 12FS 5G copie sans doute le design des récents iPhone, mais ce n’est clairement pas un mauvais point. La marque a tout de même souhaité se différencier avec une petite touche d’originalité : son bloc photo imposant est entouré d’un halo lumineux, capable de s’animer en fonction de votre musique ou des notifications reçues. C’est un peu gadget, mais on apprécie quand même. Autrement, le smartphone ne pèse que 187 g et son épaisseur ne dépasse pas les 7,69 mm ; autant dire que la prise en main devrait être facilitée.

Au niveau de son écran, on a ici droit à une dalle OLED FHD+ de 6,67 pouces, qui promet en théorie des contrastes infinis et des noirs profonds. Mention spéciale, évidemment, pour son taux de rafraîchissement de 120 Hz, qui devrait offrir une navigation très fluide. N’oublions pas non plus de mentionner le fait que l’écran tactile est apte à répondre correctement même s’il est mouillé par des gouttes de pluie. D’ailleurs, le smartphone est certifié IP64 et peut donc résister aux éclaboussures et à la poussière.

De l’IA pour se faciliter la vie

Côté performances, l’Oppo Reno 12FS 5G renferme une puce MediaTek Dimensity 6300 épaulée par 12 Go de RAM et complétée par 512 Go de stockage. De quoi profiter d’une fluidité plus que correcte pour les usages du quotidien, avec en plus un multitâche maîtrisé. En revanche, pour les jeux exigeants, la puce se révèle un poil limitée, et vous devrez certainement réduire la qualité graphique pour éviter les ralentissements. Côté logiciel, c’est ColorOS 14.1, basé sur Android 14, qui est en place. Surtout, le smartphone se différencie par les nombreuses fonctions d’intelligence artificielle qu’il propose : résumé d’enregistrement, résumé d’une page internet, aide à la rédaction, lecteur de texte… C’est plutôt rare sur cette gamme de prix.

Concernant ses performances en photo, l’Oppo Reno 12FS 5G est doté de trois capteurs : un grand-angle de 50 Mpx avec stabilisation optique, un ultra grand-angle de 8 Mpx et un objectif macro de 2 Mpx. On peut là aussi compter sur plusieurs fonctions IA (effacement d’éléments indésirables, ajout d’un nouvel arrière-plan…) pour améliorer le rendu des photos. La fonction Dual View, qui permet de filmer simultanément avec la caméra avant de 32 Mpx et une caméra arrière, est même de la partie. Côté autonomie, le smartphone est équipé d’une batterie de 5 000 mAh, suffisante pour tenir une journée entière, et celle-ci est en plus compatible avec la charge rapide 45 W.

À lire aussi :

Quels sont les meilleurs smartphones à moins de 300 euros en 2025 ?

