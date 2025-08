Le dernier stabilisateur pour smartphone de DJI est bradé sur Amazon, l’idéal pour prendre de belles photos et vidéos lors de vos vacances

En plus de sa stabilisation efficace, le DJI Osmo Mobile 7 propose aussi une fonction de suivi de sujet bien précise et pratique. Compact et léger, ce gimbal est en ce moment affiché à 75,79 euros au lieu de 99 euros sur Amazon.

DJI a présenté en début d’année trois nouveaux stabilisateurs pour smartphones : les Osmo Mobile 7P, Osmo Mobile 7 et RS 4 Mini. Tous ont au moins un point commun : la fonction de suivi automatique d’un ou de plusieurs sujets, intégrée à l’application de la marque. Aujourd’hui, c’est le modèle Osmo Mobile 7 qui nous intéresse plus particulièrement. Il est plus léger, plus compact et surtout moins cher que les autres ; et en ce moment, il bénéficie d’une réduction de 23 % qui permet d’améliorer encore un peu son rapport qualité-prix.

Les points forts du DJI Osmo Mobile 7

Un stabilisateur léger avec un trépied intégré

Le suivi automatique d’un sujet

Une autonomie de 10 heures

Lancé à 99 euros, le DJI Osmo Mobile 7 est aujourd’hui disponible en promotion à 75,79 euros sur Amazon.

Un gimbal compact et plus léger

Le DJI Osmo Mobile 7 est un stabilisateur pliable, qui a notamment l’avantage d’être particulièrement compact et léger. Avec son poids de 300 g, il peut vite se faire oublier dans un sac ; le modèle 7P, lui, est un poil plus massif avec ses 368 g. Sa poignée antidérapante facilite aussi sa prise en main. L’Osmo Mobile 7 dispose par ailleurs d’un trépied intégré, qui permet de poser l’appareil sur une surface plane pour prendre des photos de groupe, par exemple. Une molette latérale, grâce à laquelle on peut ajuster le niveau de zoom au sein de l’application DJI Mimo, équipe aussi le stabilisateur.

En action, la stabilisation de la nacelle à trois axes de l’Osmo Mobile 7 est précise et robuste, grâce à ses puissants moteurs embarqués. L’appareil peut ainsi annuler les secousses et nous aider à produire des images fluides, stables et sans flou de mouvement. Et sur l’application DJI Mimo, il est possible d’éditer nos séquences capturées très facilement. Aussi intégrée, la fonctionnalité ShotGuides analyse l’environnement de l’utilisateur afin de lui recommander des séquences adaptées. Très utile pour les débutants.

Des sujets suivis automatiquement

Le DJI Osmo Mobile 7 est par ailleurs doté de la stabilisation ActiveTrack 7.0, qui offre un suivi automatique des mouvements d’un sujet bien précis. Un algorithme qui fonctionne uniquement avec l’application DJI Mimo, et qui permet même de suivre plusieurs sujets à la fois si besoin. Les pros du vlog devraient en être satisfaits. Cependant, sachez qu’un module dit « multifonctionnel », non fourni ici et donc disponible en option, vous fera profiter de cette fonctionnalité sans passer par l’application, mais avec l’application vidéo native de votre smartphone ou d’une application tierce (Instagram, TikTok…).

Ce module, que l’on trouve d’ailleurs sur le 7P, est plutôt pratique, puisqu’il permet aussi de cadrer directement une personne ou un objet, de lancer l’enregistrement à distance ou encore de prendre une photo grâce à différents gestes de la main. À vous de voir ce que vous préférez. Enfin, côté autonomie, le fabricant promet 10 heures d’utilisation, et assure que son appareil peut charger votre smartphone via USB-C.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles que nous recommandons, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs stabilisateurs pour smartphone du moment.

