Le DJI Avata 2 prend le contrôle des airs pour moins de 800 €, accompagné du casque Goggles 3 et du stabilisateur RC Motion 3

Comme toute bonne évolution, le DJI Avata 2 est un drone qui, sur les bases de son prédécesseur, propose une formule améliorée, disponible en pack pour 799,99 euros sur Fnac contre 999,99 euros de base.

Le DJI Avata 2 est un drone plutôt avancé, à destination des dronistes un tant soit peu confirmés, amateurs de sensations fortes et de cabrioles aériennes. Ce drone, en pack avec des lunettes FPV et un stabilisateur qui introduit de nouvelles manœuvres de vol facilement accessibles. Tout ce beau monde se retrouve dans une boîte estampillée Fnac qu’il est possible de commander avec 200 euros de réduction sur le site marchand.

Les points forts du pack drone DJI Avata 2

Le casque Goggles 3 est super confortable à porter et utiliser

Il peut filmer jusqu’en 4K à 60 images par seconde

Les acrobaties automatisées avec le DJI RC Motion 3

Normalement, ce pack avec le drone DJI Avata 2 avec le stabilisateur DJI RC Motion 3 et le casque Goggles 3 coûte 999,99 euros. Mais sur Fnac, il est en promo à 799,99 euros.

Un drone qui reprend une formule déjà aboutie

Le DJI Avata 2 est un drone qui a été annoncé en 2024. Il reprend les bases du précédent modèle et propose une expérience améliorée. Il est plus grand, plus léger (377 g contre 410 g), le stockage interne est un peu plus important (46 Go contre 20 Go) et en plus : la transmission a été améliorée pour un signal vidéo plus stable. Dans les améliorations, notez qu’il est aussi plus silencieux et que l’autonomie a été légèrement améliorée.

Elle passe de 18 minutes à 23 minutes. Si on salue l’amélioration, cela reste un peu juste, surtout si vous n’avez qu’une batterie. Dommage que ce pack n’inclue pas deux batteries de plus, mais au moins, vous savez à quoi vous en tenir. Avec tout ça, vous pouvez filmer en 4K@60 fps pendant 30 minutes, ce qui est inférieur à l’autonomie de l’appareil.

DJI Avata 2, un drone fait conçu pour les acrobaties

Par contre, dans ce pack, vous avez un stabilisateur et un casque FPV. Ces deux accessoires, reliés au drone, permet de s’immerger complètement dans le pilotage. Avec le casque, vous passez en vue intérieure, comme si vous étiez dans le drone, et vous pouvez ressentir toutes les sensations que procure le vol, notamment les acrobaties.

Car la réalisation de celles-ci est rendue plus facile avec le RC Motion 3. Il suffit d’une simple touche sur un bouton pour faire des acrobaties. Utilisé avec le Goggles 3, vous naviguez dans le menu en réalité augmentée et pouvez ainsi changer les paramètres de votre drone. Comme ça, le ciel n’est plus une limite et vous pouvez explorer vos environs, filmer, prendre des photos et jouer les rois de la cascade très facilement.

