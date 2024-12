Volant comme un papillon, piquant comme une abeille, le drone DJI Avata avec les lunettes Goggles Integra, 1 ou 2, est accessible à un très bon prix pour Noël

Le DJI Avata est un drone 4K disponible sur le marché depuis 2022. Chez Fnac, vous le retrouvez dans un pack bardé d’accessoires avec notamment un casque FPV et un contrôleur de mouvement avec 130 euros de réduction.

Le drone DJI Avata // Source : DJI

DJI est une marque référente en matière de drone, avec des appareils conçus aussi bien pour les amateurs que les professionnels. De nombreux vidéastes utilisent des DJI pour leurs plans au drone, mais aussi dans le monde du cinéma. C’est l’appareil idéal pour réaliser des plans aériens de qualité ou tout simplement vivre une expérience de vol immersive grâce au casque. Deux versions sont en baisse : le modèle avec les Goggles Integra à -130 euros et celui avec les Goggles Integra 2 à -100 euros.

Les points forts du DJI Avata :

Des images en 4K d’une grande beauté

Une autonomie de 18 minutes à 5000m d’altitude max

Vitesse horizontale max de 27m/s, 6m/s en verticale

Chez Fnac, le DJI Avata Explorer avec les Goggles Integra passe de 829,99 euros à 699,99 euros. Pour 100 euros de plus, soit 799 euros (au lieu de 899 euros), vous avez le même drone avec les Goggles Integra 2 chez Darty. Notez qu’il coûtait plus de 1 000 euros à son lancement !

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Å“il ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le DJI Avata. Le tableau s’actualise automatiquement.

Goggle Integra versus Integra 2, quelles sont les différences ?

Avant de parler du drone, un petit mot sur le casque, les lunettes, appelez-les comme bon vous semble, qui font la différence entre les deux packs proposés ici. Déjà , leur allure est relativement similaire, même si le modèle 2 est un peu plus léger que le 1er. Par contre, les DJI Goggles Integra intègrent la batterie à l’arrière du bandeau, là où la version 2 fonctionne comme un casque FPV standard, alimenté en filaire.

Les antennes des Integra 2 sont amovibles, là où celles des Integra sont repliables. L’une des différences majeures, c’est pour la correction de la vue : les Goggles 2 ont un réglage de dioptrie interne, là où il faut insérer des verres correcteurs (fournis) avec les Goggles 1. Aussi, le rendu des couleurs est supérieur dans les Goggles 2 par rapport aux Goggles 1. Donc opter pour la version la plus avancée, c’est renforcer l’immersion dans l’expérience drone. Mais les deux font un excellent travail.

Un drone de très grande qualité pour vos plans aériens

Passons donc au drone, maintenant. Un appareil de 180 x 180 x 80 mm pour 410g. Sa batterie lui permet de voler pendant environ 18 minutes en vol stationnaire. Ce qui représente environ 11,6 km parcourus avec une seule charge. Il offre trois modes de vol : Normal à 8m/s, Sport à 14m/s et Manuel jusqu’à 27m/s.

Le capteur de la caméra fait 1/1,7″ avec 12 Mp de pixels effectifs, avec un FOV de 155°. Il permet de faire des plans en 4K@60 images/seconde max et peut prendre des photos en 4000 x 3000 maximum. Vous le contrôlez via la télécommande qui ressemble à un joystick et suivez sa progression en mettant le casque FPV sur la tête.

Si vous avez d’autres envies en matière de drone, vous pouvez trouver des idées via notre guide d’achat et des tests qui l’accompagne.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.