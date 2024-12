La Fnac brade l’excellent drone 4K DJI Air 3 en pack avec une télécommande dotée d’un écran et 3 batteries de rechange

Le DJI Air 3 est un drone 4K qui régale les dronistes amateurs et professionnels avec ses deux objectifs et toutes ses options de pointe. Fnac le propose dans un pack haut de gamme avec -23 % de réduction.

Avec un drone comme le DJI Air 3, vous allez faire des plans aériens en 4K de zinzin. Ce modèle compact et pliant, noté 9/10 chez nous, soit une note quasi parfaite, se classe parmi les meilleurs que vous pouvez trouver sur le marché. Le pack proposé chez Fnac est très généreux puisqu’il comprend le drone, bien sûr, trois batteries de vol intelligentes, une station de recharge, un sac en bandoulière et surtout la superbe télécommande DJI RC 2 avec un écran pour suivre la POV du drone. Si ça vous intéresse, à l’approche de Noël il est encore temps de le rajouter sur sa liste, il est en promo à -290 euros chez Fnac.

Les points forts du DJI Air 3

Le téléobjectif de 70 mm emprunté au Mavic 3 Pro

L’autonomie de 46 minutes par batterie, une folie

Le système de détection omnidirectionnel sécurise chaque vol

Sur le site officiel de DJI, ce pack avec le DJI Air 3 et tous les accessoires cités au-dessus coûte 1239 euros. Sur Fnac, vous avez l’opportunité de le commander pour 949 euros s’il vous intéresse.

Un drone 4K de qualité professionnelle

DJI est une marque qui se tient fièrement sur le podium des meilleurs fabricants de drones. Avec le DJI Air 3 qui vient succéder au DJI Air 2S, une vraie référence en la matière. Le modèle proposé ici vient prendre fièrement la relève et marche sur les platebandes du Mavic 3 Pro. Et il le fait très bien puisqu’il propose une qualité photo et vidéo excellente grâce à un grand-angle équivalent 24mm et un télé équivalent 70 mm.

Avec lui, vous pouvez filmer en Full HD 16/9 et en 4K avec une fréquence de rafraîchissement pouvant aller de 24 à 60 images/seconde. Vous avez aussi un mode ralenti en 1080p120 et 4K100. Pour l’enregistrement, vous avez les codecs AVC et HEVC. Pour les photos, vous pouvez les faire en fichier RAW à 12 ou 48 MP pour avoir la meilleure qualité possible.

Une autonomie poussée et un contrôle simplifié

Dans ce pack, vous avez une télécommande RC 2 qui permet de piloter votre drone. Cette dernière est la plus avancée disponible, avec un écran qui permet de voir un Full HD ce que voit le drone à 60 images/seconde. Elle offre une portée de 20 km, ce qui permet de faire des plans de folie, même loin de votre position.

D’autant que la batterie du DJI Air 3 lui permet d’avoir une autonomie d’environ 46 minutes. Celle-ci dépend bien entendu des conditions météorologiques, notamment du vent. Mais comptez au moins sur 30 minutes quand ça souffle fort. Malgré ça, il tient super bien en l’air et reste stable en toute circonstance. En plus vous avez 3 batteries dans ce pack, avec une station de charge, donc en théorie entre 1h30 et 2h15 de vol. Bref, très peu de choses à reprocher à ce drone de très grande qualité.

Sur le test complet du DJI Air 3, vous pouvez retrouver de nombreuses données techniques sur le drone et ainsi voir s’il est fait pour vous, ou non.

Il existe des drones de toute sorte et à tous les prix : si vous voulez voir ce que propose le marché, vous pouvez consulter notre guide d’achat des meilleurs drones du moment.

