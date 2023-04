Mavic 3 Pro : DJI lance son nouveau drone avec trois caméras pour des zooms jusqu’à x28

DJI a dévoilé son nouveau drone haut de gamme, le Mavic 3 Pro, doté de trois caméras pour permettre de zoomer dans les moindres détails.

Un an et demi après la sortie du Mavic 3, DJI a présenté, ce mardi, son nouveau drone orienté vers les amateurs de belles images, le DJI Mavic 3 Pro.

Comme on pouvait s’y attendre, ce nouveau drone reprend les formes globales de son prédécesseur avec un châssis similaire. Il se distingue néanmoins par un module photo et vidéo bien plus avancé. Alors que le DJI Mavic 3 était doté de deux caméras, le DJI Mavic 3 Pro se dote quant à lui de trois modules photo et vidéo. À la manière d’un smartphone, on va ainsi retrouver trois modules associés à trois objectifs différents pour des angles de champs distincts.

Le premier module, estampillé Hasselblad — racheté par DJI en 2017 –, embarque un objectif grand-angle équivalent 23 mm et un capteur au format 4/3″. Ce grand format de capteur photo et vidéo, que l’on retrouve par exemple sur le Panasonic Lumix GH6, permet de capturer des photos au format RAW 12 bits avec une plage dynamique annoncée à 12,8 stops. Ce module est par ailleurs bien taillé pour la vidéo avec des séquences filmées en 5,1K à 50p ou en DCI 4K à 120p. Il est également compatible avec le profil D-log de DJI pour permettre un étalonnage simplifié en postproduction.

Le second module est quant à lui doté d’un téléobjectif équivalent 70 mm pour capturer une zone précise dans la scène. Cet appareil embarque en outre un capteur au format 1/1,3″ de 48 mégapixels compatible avec le pixel binning pour enregistrer des clichés plus lumineux à 12 mégapixels. Pour la vidéo, on retrouve le profil D-log, mais aussi une capacité d’enregistrement en 4K à 60p.

Enfin, le dernier module consiste quant à lui en un capteur de 12 mégapixels associé à un téléobjectif équivalent 160 mm pour capturer des détails dans la scène. Notons par ailleurs que si l’objectif peut opérer un zoom optique x7 par rapport à l’appareil photo grand-angle, mais est également capable de monter jusqu’à un zoom hybride x28 équivalent 640 mm. Pour la vidéo, ce troisième module peut capturer des séquences en 4K à 60p.

Des fonctions de pilotage intelligent signées DJI

Outre les trois modules photo et vidéo, on va retrouver sur le Mavic 3 Pro des fonctions de pilotage semblables à celles du Mavic 3. Le drone profite ainsi d’une autonomie de 43 minutes en vol et d’un système de détection des obstacles dans toutes les directions. Il profite en outre d’un régulateur de vitesse et des modes automatiques de prise de vue FocusTrack, MasterShots, QuickShots et Pano.

Le DJI Mavic 3 Pro est disponible au prix de 2099 euros seul. Il est par ailleurs proposé en kit Fly More avec une télécommande DJI RC à 2799, avec une télécommande DJI RC Pro à 3499 euros et en bundle Cine Premium à 4599 euros.

