On a essayé le premier vélo électrique urbain boosté au moteur DJI : toujours autant de puissance à revendre

En optant pour le moteur DJI Avinox, le Velo de Ville Revo-C brille par son agilité et sa puissance lors de notre première prise en mains à l’Eurobike 2025.

Lors du plus gros salon européen du vélo électrique et musculaire, l’Eurobike, la marque Velo de Ville se distingue. Nous avons découvert ses nouveaux modèles sur le stand, dont l’urbain Revo-C qui nous a tapé dans l’œil. C’est pourquoi nous avons choisi de le prendre en main sur la piste d’essai, pour vous livrer de premières impressions.

Un VAE urbain agile

Le Velo de Ville Revo-C détonne par son look, et semble encore plus élancé dans le coloris lavande de notre modèle de test. Certains ne seront pas fan du tube supérieur ou de la béquille, mais on apprécie la finesse du tube diagonal qui abrite la batterie de 600 Wh, ainsi que le porte-bagage « flottant » à éclairage intégré. On trouve aussi un clairage Hermanns puissant à l’avant avec ses 70 lux.

Le Revo-C est surtout léger pour sa carrure avec près de 21 kg, ce qui le rend très facile à manœuvrer à l’arrêt, voire à le porter sur de courtes distances. Plus étonnant, il est capable de supporter 140 kg de charge totale.

Au guidon, le vélo électrique est plutôt agile, il rassure sur les grosses prises de virages dans la rampe de parking en colimaçon de la piste, et les pneus large de 2 pouces gardent leur adhérence sur le bitume lisse. En raison d’une fourche et d’une tige de selle fixe, le confort ne semble pas sa qualité première, mais impossible de le juger pleinement vu le format court de cet essai.

Le vélo à moteur DJI sur la piste

Le moteur DJI Avinox est le principal attrait de ce Revo-C, qui est le premier Velo de Ville électrique à l’adopter – et l’un des premiers VAE urbains à s’en emparer aussi. Comme nous l’avons déjà observé lors des tests précédents, le moteur est toujours fougueux sans être brutal, et l’on peut gérer la réponse sur plusieurs modes.

L’Avinox propose le mode Boost poussant le couple de 105 à 120 Nm, de quoi grimper des côtes sans aucun effort. Autre grande qualité : le bruit est très léger, là où les rivaux comme Bosch, Shimano et consorts ont encore des progrès à faire.

Pour immobiliser le Velo de Ville Revo-C, les freins Shimano MT200 paraissent un poil sous-dimensionnés vu le tempérament du moteur. La transmission Cues – possible de 9 à 11 vitesses – remplit néanmoins bien son job (on pense côté robustesse vu le couple qu’elle endure), même si elle n’est pas la plus rapide du marché.

L’univers du DJI Avinox est toujours aussi sympathique avec son écran tactile très joli et réactif, personnalisable via l’application. Reste son emplacement sur le tube supérieur qui n’est pas forcément pratique en roulant, car cela demande de quitter le regard de la route.

Un prix de départ sous les 4 000 euros

Le Velo de Ville Revo-C sera disponible à la fin de l’été 2025, en deux tailles 53 et 58, ainsi que les nombreux coloris de la marque.

Selon la transmission choisie, le prix de base évolue, sans parler des options de selle ou de potence :

Cues 9 vitesses : 3 999 euros

Cues 10 vitesses : 4 099 euros

Cues 11 vitesses : 4 249 euros

En option sur le configurateur présent au salon Eurobike (indispo sur le site officiel), il serait possible de changer les freins, d’opter pour un dérailleur Deore XT ou encore un éclairage 150 lux.