Mégapanne d’électricité : l’Espagne dévoile les modifications du réseau pour éviter une nouvelle catastrophe

Depuis la panne géante survenue en Espagne, le gouvernement est confronté à un grand challenge : comment empêcher un tel incident de se reproduire ? De nouvelles mesures ont ainsi été adoptées afin de renforcer le réseau électrique espagnol.

Source : Unsplash

Cela fait désormais plus d’une semaine que le gouvernement espagnol a rendu public son rapport officiel sur les causes principales du blackout ayant touché la péninsule ibérique il y a deux mois. Ce document pointe plusieurs facteurs qui auraient concouru à cette mégapanne. L’un des points faibles identifiés concerne le contrôle de la tension du réseau, ayant conduit à des surtensions.

Le document évoque également une instabilité de la fréquence du réseau, censée être maintenue à 50 Hz – une situation qui peut être interprétée comme une incapacité à gérer correctement les fluctuations de la production ce jour-là. Et enfin, il y aurait eu une coordination insuffisante entre les différents acteurs du système électrique. En effet, le gestionnaire du réseau espagnol Red Eléctrica de España aurait réduit ses capacités de régulation de la tension et de stabilisation du réseau, alors que plusieurs centrales se sont déconnectées du réseau de manière imprévue.

L’incident aura rappelé la vulnérabilité du réseau électrique espagnol qui, en ces temps de transition, rencontre d’importants changements. Les professionnels du secteur ont donc rapidement réclamé des actions visant à renforcer la résilience du réseau. Un appel entendu par le gouvernement qui, ce mardi dernier, a officiellement adopté un ensemble de mesures destinées à éviter qu’une telle panne ne se reproduise.

Une meilleure supervision du réseau

Les nouvelles mesures prises par le gouvernement espagnol visent à rendre le système « plus robuste et efficace », a expliqué la ministre de la Transition écologique Sara Aagesen, citée par l’AFP. Cette stratégie passera tout d’abord par une meilleure supervision du réseau, ainsi qu’un contrôle renforcé de la tension et des oscillations électriques.

Dans cette démarche, le gouvernement a décidé de renforcer la surveillance du réseau électrique, une mission confiée à la Commission nationale des marchés et de la concurrence. Cette entité publique a pour rôle de veiller au bon fonctionnement des marchés. Le travail de cet organisme consistera notamment à s’assurer que chaque acteur du secteur respecte ses obligations en matière de stabilisation du réseau.

Une augmentation des capacités de stockage

Outre cette mission de surveillance, le décret adopté prévoit également de favoriser le développement du stockage d’énergie, solution qui permettra de mieux absorber les fluctuations du réseau. L’augmentation des capacités de stockage est aussi essentielle pour accompagner l’essor des énergies renouvelables, dont l’installation sera désormais accélérée grâce à un assouplissement des démarches administratives. Ainsi, les nouveaux projets éoliens et photovoltaïques bénéficieront de délais réduits pour leur mise en place.

Par ailleurs, les nouvelles centrales renouvelables seront désormais encouragées à intégrer directement des solutions de stockage. Ce dispositif contribuera à la stabilisation du réseau électrique, en permettant notamment d’absorber le surplus de production issu des énergies intermittentes ou de soutenir le réseau lors des pics de consommation.

Surtout, les centrales solaires et les éoliennes pourront désormais pleinement participer à la contrôle de tension du réseau, alors qu’elles ne pouvaient pas le faire avant la méga-panne pour des raisons réglementaires.

L’interconnexion avec la France devrait également aider à la stabilisation du système, une fois que le nouveau câble, actuellement en travaux, sera connecté au réseau espagnol.