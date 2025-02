Engie offre 100 € sur ses abonnements Elec (2 ans) et Duo (1 an), voilà une belle manière de commencer 2025

Du 1er au 28 février 2025, pour toute nouvelle souscription à l’une de ses deux offres Elec Référence 2 ans ou Duo Adapt 1 an, Engie vous offre 100 euros de remise sur facture. À l’heure où les factures ont tendance à exploser, c’est une excellente opportunité.

Depuis 2008, Engie est l’un des principaux groupes industriels énergétiques français, né de la fusion entre GDF et Suez. Grâce à lui, vous pouvez vous approvisionner en électricité et en gaz pour alimenter votre domicile. D’ailleurs, l’offre proposée pendant tout le mois de février permet de profiter d’une remise de 100 euros sur deux abonnements : Elec Référence 2 ans, pour l’électricité, et Duo Adapt 1 an, qui mêle électricité et gaz si vous avez besoin des deux. Avec la garantie que les prix de l’abonnement et du kWh n’évoluent pas pendant la durée de l’abonnement, uniquement les prix pour l’acheminement et les obligations, tout dépend du bon vouloir des pouvoirs publics cette année.

Les points forts de l’offre Engie

100 € déduits de vos premières factures, pour de l’énergie virtuellement gratuite

Le prix du kWh est fixé pendant la durée de l’engagement (pour Elec Référence 2 ans)

La liberté de changer de fournisseur à la fin de l’abonnement

Pour toute souscription à l’offre Elec Référence 2 ans ou l’offre Duo Adapt 1 an entre le 1ᵉʳ et le 28 février 2025, vous pouvez bénéficier de 100 euros de remise sur facture.

La facture d’électricité, c’est la mauvaise surprise qu’on aimerait pouvoir éviter en hiver, surtout si le logement n’est pas bien isolé ni bien chauffer. Pour alléger un peu la douloureuse, vous pouvez faire d’une pierre deux coups et passer chez Engie pour non seulement profiter de cette remise de 100 euros, qui seront déduits de vos premières factures. Mais aussi bénéficier de prix fixes, en tout cas sur l’offre Elec Référence 2 ans.

Pour en profiter, il n’y a rien de plus simple : il suffit de souscrire à l’une des deux offres concernées entre le 1ᵉʳ et le 28 février 2025. L’offre est exclusivement réservée aux nouveaux clients résidant en France métropolitaine. La prime apparaîtra ensuite sur la facture de souscription.

Les avantages de l’offre Elec Référence 2 ans

Malgré la baisse de 15 % des tarifs réglementés de l’électricité, la facture mensuelle peut rester encore bien salée. L’un des avantages de passer sur l’offre Elec Référence 2 ans, c’est de bénéficier d’un prix plancher sur la durée de l’abonnement. Mais ce n’est pas tout ce que cet abonnement propose, il y a tous les à côtés.

Par exemple, l’onglet Ma Conso de l’app mobile Engie permet de suivre votre consommation électrique en temps réel et voir quels sont les appareils qui consomment le plus. Si jamais vous consommez trop d’un mois sur l’autre, Mon Alerte vous propose de lisser vos factures sur l’année pour ne pas avoir une facture de rattrapage trop élevée.

Enfin, avec Mon Programme pour Agir, Engie récompense les utilisateurs responsables qui maitrisent leur consommation avec des KiloActs à échanger contre de l’équipement où pour financer des projets à impact positif pour l’environnement.

L’offre Duo Adapt 1 an, si vous avez besoin d’électricité et de gaz

La deuxième offre concernée est la Duo Adapt d’une durée d’un an. C’est l’offre idéale si vous avez besoin de cumuler non seulement un approvisionnement en électricité, mais aussi en gaz. Une offre duale où le prix en électricité est indexé sur le tarif réglementé de vente. Idem pour le gaz naturel, indexé sur les prix du marché de gros français du gaz.

Il y a un aspect très pratique à avoir un seul fournisseur pour les deux sources d’énergie. Si vous avez des questions ou autre sur votre facture et votre consommation, vous n’avez qu’un seul interlocuteur. Les mêmes avantages que pour l’offre Elec Référence sont disponibles, avec les alertes, les points à cumuler et les factures lissées en cas de surconsommation.

Sur cette offre Duo Adapt, le prix de l’abonnement est fixe pendant la durée du contrat. Pour l’électricité, le prix du kWh évolue à la hausse ou la baisse à chaque évolution du tarif réglementé, soit deux fois par an. Quant au gaz, il évolue selon l’évolution de l’indice défini par la Commission de Régulation de l’Énergie.

Même si vous avez jusqu’au 28 février pour vous décider à changer de crèmerie, vous pouvez prendre le temps de comparer l’offre et les prix d’Engie avec ceux des autres fournisseurs d’électricité dans notre guide d’achat.

