ENGIE : cette offre limitée permet de payer son électricité 24 % moins cher

Vous trouvez que votre contrat d’énergie vous coûte trop cher ? ENGIE propose une offre particulièrement intéressante assortie d’une prime de 100 euros. Problème : il ne reste plus que quelques jours pour en bénéficier.

Ces dernières années nous ont bien prouvé que le coût de l’électricité est intimement lié à l’actualité locale et internationale. Avec sa nouvelle offre, ENGIE donne à ses futurs clients une occasion de se protéger d’une éventuelle hausse à venir.

Grâce au contrat Elec Référence d’ENGIE, vous pouvez profiter d’un tarif fixe de l’électricité pendant une année entière. L’occasion de tirer parti d’un coût avantageux, actuellement inférieur de 24 % (hors taxe) au tarif réglementé. Mieux encore, le fournisseur d’électricité offre une prime de 100 euros à ses nouveaux clients. Mais attention, la promotion prend fin le 20 décembre.

Quels sont les avantages de l’offre Elec Référence proposée par ENGIE ?

S’il y a bien une dépense mensuelle que l’on ne peut pas éviter, c’est celle de son contrat d’électricité. Il faut alors veiller à faire le bon choix, pour profiter d’un service de qualité au meilleur prix. Pour ce dernier point, difficile de faire mieux que l’offre Elec Référence proposée par ENGIE jusqu’au 20 décembre.

ENGIE propose un double avantage à ses futurs clients jusqu’au 20 décembre // Source : ENGIE

En effet, le fournisseur propose un double avantage à ses clients, et le premier se trouve directement dans le coût de l’électricité. En souscrivant dès maintenant à l’offre Elec Référence d’ENGIE, vous êtes certain de payer un prix fixe du kWh pour la fourniture pendant les 12 prochains mois. Le coût des taxes peut néanmoins varier si tel est le choix des pouvoirs publics en 2025.

En moyenne — cela dépend de la puissance du compteur et du type de contrat — vous pouvez prétendre à un prix inférieur de 24 % HT au tarif réglementé. Passé ces 12 premiers mois, le tarif sera renégocié. Si vous le trouvez trop cher, vous pouvez simplement changer de fournisseur, l’offre étant sans engagement.

Si les économies sur le prix de l’électricité sont une chose, ENGIE ne s’arrête pas là pour rendre son contrat Elec Référence le plus attractif du moment. Jusqu’au 20 décembre, le fournisseur permet à ses nouveaux clients de profiter d’une prime de 100 euros. Celle-ci est automatiquement dépensée sur vos premières factures mensuelles. De quoi profiter, virtuellement, d’une énergie gratuite pendant quelque temps.

Pour en profiter, vous devez seulement souscrire au contrat Elec Référence 1 ou 2 ans avant le 20 décembre 2024. La prime apparaîtra sur la facture de souscription. Cette offre est réservée aux nouveaux clients d’ENGIE résidant en France métropolitaine.

Si le prix plancher est l’intérêt le plus évident du contrat Elec Référence d’ENGIE, il ne s’agit pas là de son unique atout. Le fournisseur d’électricité propose une série de services qui viennent accompagner chacun de ses clients vers une consommation maitrisée et responsable.

Depuis l’application mobile ENGIE, la fonctionnalité Ma Conso vous permet, par exemple, de suivre votre consommation électrique en temps réel, et de savoir quels sont les appareils les plus gourmands. De son côté, l’option Mon Alerte anticipe automatiquement les factures trop élevées et vous propose de les lisser sur l’année dès que cela est pertinent.

Pas de mauvaise surprise avec l’option gratuite Mon Alerte // Source : ENGIE

Avec Mon Programme pour Agir, le fournisseur cherche enfin à récompenser ses clients qui parviennent à maitriser leur consommation. Chaque kWh d’économiser permet de cumuler des KiloActs que vous pouvez échanger contre de l’équipement (comme un kit d’économie d’eau) ou dépenser pour financer des projets à impact positifs pour l’environnement.

Ces services s’inscrivent dans l’engagement écologique d’ENGIE, qui est un fournisseur d’électricité 100 % verte.