Vous possédez un véhicule électrique et cherchez un moyen simple, efficace et économique pour recharger ses batteries ? ENGIE a peut-être une solution pour vous avec son offre Ma Recharge Intelligente.

Source : ENGIE

Comment recharger un véhicule électrique chez soi ? Une question moins bête qu’il n’y paraît, surtout lorsque l’on se lance dans l’aventure de la voiture électrique. S’il est possible de brancher bêtement son véhicule sur la première prise venue, cette solution est loin d’être optimale, et peut même se révéler dangereuse sur le long terme. Il existe heureusement des solutions bien plus adaptées tant sur le plan matériel (prises renforcées, Wallbox) que de l’approvisionnement en énergie (contrat électrique adapté).

Et c’est là qu’intervient ENGIE. Comment ? Tout simplement en proposant une offre tout-en-un dont le but est de simplifier la recharge à la maison. Une offre qui utilise les dernières technologies en la matière et permet aux utilisateurs d’obtenir une solution adaptée à leur besoin. Complète, polyvalente, économique, et si Ma Recharge Intelligente était la solution idéale pour tous les possesseurs de véhicules électriques ?

Ma Recharge Intelligente : une solution tout-en-un pour garder la main sur la recharge de votre véhicule électrique

Comment faire pour offrir une solution de recharge à domicile à la fois simple, efficace, et peu onéreuse aux possesseurs de véhicules électriques ? C’est sans doute la question que s’est posée ENGIE avant de créer Ma Recharge Intelligente. Pour résoudre cette équation, le fournisseur d’énergie s’est reposé sur trois piliers : une Wallbox dernier cri, une application ergonomique et complète qui permet de tout piloter, ainsi qu’un contrat d’énergie conçu spécialement pour les véhicules électriques.

Source : ENGIE

Derrière cette offre se cache la volonté de proposer à tous les utilisateurs de véhicules électriques, un système clés en main, simple à utiliser et surtout, qui laisse l’utilisateur maître de ses usages et de sa consommation. Petit bonus supplémentaire : cette offre utilise de l’électricité verte et permet de bénéficier d’un kWh à moitié prix pendant les heures creuses afin de garder son budget sous contrôle.

Au cœur du dispositif Ma Recharge Intelligente se trouve la Pulsar Plus Socket, une Wallbox connectée qui bénéficie de nombreux atouts, dont le principal reste sans conteste son efficacité énergétique. Contrairement à une prise classique ou même une prise renforcée, une Wallbox se comporte comme une véritable borne de recharge.

Source : ENGIE

Non seulement elle garantit une charge plus rapide et sécurisée (jusqu’à 3 fois plus rapide qu’une simple prise murale), mais elle bénéficie aussi d’une fonctionnalité de délestage dynamique. Très concrètement, cela lui permet d’ajuster sa puissance en temps réel, en fonction de la consommation enregistrée dans la maison. Une bonne manière de ne jamais dépasser la puissance souscrite lors du contrat d’énergie et donc, d’éviter que les plombs sautent.

Entièrement connectée (elle est reliée au compteur Linky pour piloter le délestage dynamique par exemple), cette borne fonctionne aussi main dans la main avec l’application ENGIE. Le but ? Permettre à l’utilisateur de gérer au plus près ses besoins et ceux de sa voiture. L’application permet ainsi de créer des routines ou de planifier des charges, mais également de consulter les données de chaque recharge effectuée (durée, nombre de kWh utilisés, prix). Une bonne manière de garder la main sur votre consommation et d’anticiper vos besoins en la matière.

Source : ENGIE

Le dernier élément de cette offre tout-en-un réside dans un contrat d’énergie imaginé spécialement par ENGIE pour la recharge de voiture électrique. Nommé Elec’Car, il utilise de l’énergie verte et assure de bénéficier d’un tarif avantageux, à savoir une réduction de 50 % du prix du kWh, pendant les heures creuses par rapport aux heures pleines. Un contrat taillé sur mesure donc, qui peut aussi être utilisé pour le reste de la maison, ce qui n’est pas négligeable sur le plan financier.

Si vous possédez un véhicule et que vous souhaitez profiter des nombreux avantages offerts par Ma Recharge Intelligente, la première étape consiste à devenir client chez ENGIE. Cette offre est en effet réservée aux titulaires d’un contrat d’électricité chez le fournisseur, comme c’est le cas pour l’offre Elec’Car. Petit plus non négligeable, toute souscription à cette offre avant le 20 décembre permet d’obtenir 100 euros TTC offerts.

Pour le reste, rien de bien compliqué, il suffit de suivre le processus d’inscription disponible sur la page de Ma Recharge Intelligente en sélectionnant la Wallbox Pulsar Socket Plus lorsque cela vous sera demandé. Cette box est d’ailleurs éligible à un crédit d’impôt de 500 euros jusqu’au 31 décembre de cette année.

Sachez enfin que cette offre est réservée aux habitations individuelles (maisons) équipées d’un compteur électrique heures pleines/heures creuses. Le nom du signataire du contrat doit être identique à celui présent sur la carte grise du véhicule électrique.