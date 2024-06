Est-il dangereux de laisser branchée sa voiture électrique toute une nuit à la maison ? On fait le point

Nous allons voir ici les bonnes pratiques à avoir lorsque l'on charge sa voiture électrique à la maison. En particulier, quels sont les dangers éventuels à laisser branché le véhicule pendant des heures d'affilée.

Si nous possédons tous de nombreux produits branchés 24 heures sur 24 à une prise de courant (réfrigérateur, box internet, TV, etc.), laisser une voiture électrique branchée pendant des heures peut faire craindre le pire. Entre réels risques d’échauffement, législation et bonnes pratiques, nous allons voir ce qu’il faut faire et ne faut pas faire avec sa voiture électrique en charge.

Ce que dit la loi

Le décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques précise que sur une prise domestique classique, l’intensité doit être limitée à 8 A pour recharger une voiture électrique.

En pratique, cela signifie donc que pour respecter le décret, on ne peut charger une voiture électrique à plus de 2 kW si on ne dispose pas d’un équipement dédié. Il est donc nécessaire d’utiliser un chargeur mobile (fourni ou non avec votre voiture électrique) permettant de baisser l’intensité, pour ne pas qu’elle dépasse 8 A. À défaut, il faut pouvoir baisser l’intensité directement sur la voiture, ou via l’application mobile compagnon.

Une prise renforcée de type Green’Up permet la recharge à 16 A, soit 3,7 kW, et c’est le seul dispositif qu’un particulier est autorisé à installer lui-même. Dès que l’intensité dépasse les 16 ampères, l’installation doit être faite par un professionnel pour être aux normes. Généralement, ce sont des Wallbox permettant la charge jusqu’à 32 A (7 kW) en monophasé, ou 16 A en triphasé (11 kW).

Le décret cite plus haut est là pour protéger les personnes des risques d’échauffement et d’incendie sur des installations électriques qui seraient douteuses. Ainsi, si vous avez une suspicion d’installation électrique qui n’est pas aux normes, ne branchez pas votre véhicule.

Les risques à laisser une voiture branchée toute une nuit

Les principaux risques lorsqu’une voiture électrique est branchée toute une nuit sont les risques d’échauffement du matériel, pouvant se transformer en départ de feu. En effet, si la section de câble utilisée pour l’installation électrique est trop fine, l’échauffement provoqué par la recharge d’une voiture électrique peut conduire à un incendie.

Notez que la voiture elle-même n’a que très peu de chance d’être à l’origine de l’incendie, c’est bel et bien l’installation électrique qui est en cause. Pour savoir quel diamètre de câble utiliser, renseignez-vous auprès d’un professionnel habilité, qui saura vous répondre de manière pertinente en fonction de votre installation.

En substance, ce n’est pas tant la voiture électrique branchée qui est à l’origine du problème, un échauffement conduisant à un départ de feu aurait tout aussi bien pu se manifester si d’autres appareils appelant une forte intensité pendant une durée assez longue (chauffage d’appoint, climatiseur, etc.) étaient branchés à une prise de courant.

Combien de temps faut-il pour recharger une voiture électrique ?

Selon les cas, vous n’aurez pas le choix que de laisser votre voiture électrique branchée pendant toute une nuit, voir même plus longtemps pour la remplir intégralement. Nous allons donc expliciter les différents cas dans un tableau que vous retrouverez plus bas, mais pour vous donner une idée générale, retenez ceci :

Une heure de charge sur une prise domestique ajoute 15 kilomètres d’autonomie

Une heure de charge sur une Wallbox 7 kW ajoute 50 kilomètres d’autonomie

Une heure de charge sur une Wallbox 11 kW ajoute 80 kilomètres d’autonomie (seuls certains véhicules sont compatibles)

Une heure de charge sur une Wallbox 22 kW ajoute 160 kilomètres d’autonomie (seuls certains véhicules sont compatibles)

Ainsi, en chargeant pendant huit heures à domicile sur une prise domestique, vous récupérez de quoi parcourir environ 120 kilomètres, et vous remplirez quasiment toutes les voitures électriques du marché avec une Wallbox de 7 ou 11 kW. Pour chaque puissance (en kW), vous ajouterez en une heure l’équivalent en énergie (en kWh) : une heure de charge sur une Wallbox de 7 kW va ajouter 7 kWh dans la batterie.

Type de recharge Autonomie récupérée en 1 heure Durée pour ajouter 60 kWh Prise domestique 2,3 kW 15 kilomètres 26 heures Prise renforcée 3,7 kW 25 kilomètres 16 heures Wallbox 7 kW 50 kilomètres 9 heures Wallbox 11 kW 80 kilomètres 6 heures Wallbox 22 kW 160 kilomètres 3 heures Charge rapide 50 kW 250 kilomètres 1 heure 15 minutes Charge rapide > 150 kW 500 kilomètres 30 minutes

Ainsi, si vous rechargez une Tesla Model 3 Grande Autonomie et sa batterie de 80 kWh sur une Wallbox de 11 kW, vous ajouterez 14 % de batterie par heure. Si vous avez plutôt une MG4 avec une batterie de 51 kWh, ce sera 14 % par heure de charge sur une Wallbox 7 kW. Ou encore, si vous avez une Renault Mégane e-tech EV60 avec une batterie de 60 kWh, vous ajouterez 12 % par heure sur une Wallbox 7 kW, 18 % par heure sur une Wallbox 11 kW, et jusqu’à 37 % par heure sur une Wallbox 22 kW.

Faut-il débrancher sa voiture électrique ?

En conclusion, il faut garder en tête qu’une voiture électrique branchée n’est pas toujours synonyme de voiture en charge. En effet, si vous remplissez votre voiture électrique en quelques heures seulement, la charge va s’arrêter, quand bien même la voiture reste branchée.

Il n’est donc pas nécessaire de vous réveiller en pleine nuit pour débrancher votre voiture, elle ne consommera plus d’énergie une fois la charge terminée. Enfin, pour plus de confort et de sérénité, privilégiez la recharge sur une Wallbox plutôt qu’une prise domestique lorsque c’est possible. Vous chargerez plus rapidement, plus efficacement, et avec une installation faite par un professionnel, vous vous prévenez des risques liés à une installation qui n’est pas aux normes.

