Matter 1.4 dévoilé : la mise à jour qui pourrait tout changer pour votre maison connectée et votre voiture électrique

Fini les galères de connexion et les problèmes de compatibilité ? C’est en tout cas la promesse de Matter 1.4, la dernière mouture du standard de la maison connectée.

La station météo Eve Weather est maintenant compatible avec Matter // Source : Eve

Matter 1.4 est là, et c’est intéressant. Cette nouvelle version, officialisée par la Connectivity Standards Alliance (CSA), apporte son lot de nouveautés qui pourraient bien changer la donne.

Premier constat : l’accent est mis sur la simplicité d’utilisation, avec notamment l’introduction d’un multi-administrateur amélioré.

Finis les casse-têtes de configuration ! Désormais, vos nouveaux appareils se connecteront automatiquement à tous les systèmes disponibles dans votre maison, qu’il s’agisse de Google Home, Samsung SmartThings ou Apple Home. Un gain de temps considérable qui évite les manipulations fastidieuses de configuration manuelle.

Autre nouveauté majeure : la certification Matter pour les décodeurs et routeurs Wi-Fi. Si ces appareils étaient déjà compatibles avec la norme, cette certification officielle promet une configuration encore plus fluide de vos réseaux et équipements. Un pas de plus vers la maison connectée accessible à tous.

L’énergie au cœur des préoccupations

Matter 1.4 fait la part belle à la gestion énergétique. La nouvelle version étend significativement sa compatibilité aux appareils de gestion d’énergie : pompes à chaleur, chauffe-eau, batteries et unités de stockage d’énergie, sans oublier les équipements solaires comme les onduleurs et les panneaux solaires.

Les possesseurs de voitures électriques ne sont pas en reste. Matter 1.4 introduit des paramètres avancés permettant une gestion fine de la recharge : pourcentage de batterie cible, programmation horaire pour profiter des tarifs avantageux… De quoi optimiser sa consommation énergétique tout en faisant des économies.

Les thermostats bénéficient également d’améliorations notables. La possibilité de configurer des modes prédéfinis et de les programmer selon des horaires spécifiques, ou encore de les déclencher via des capteurs de mouvement, offre un niveau de personnalisation inédit.

Des zones d’ombre persistent

Malgré ces avancées significatives, Matter 1.4 n’est pas exempt de critiques. L’absence de support pour les caméras de sécurité reste une épine dans le pied du standard. Cette fonctionnalité, réclamée depuis longtemps par les utilisateurs, brille toujours par son absence, et aucune date n’est annoncée pour son intégration.

Par ailleurs, il convient de tempérer l’enthousiasme général : bien que Matter 1.4 soit désormais disponible, son adoption pourrait prendre du temps. Les géants de la tech ne sont pas tenus d’implémenter immédiatement ces nouvelles fonctionnalités, et plusieurs mois pourraient s’écouler avant de voir ces améliorations dans nos maisons.

