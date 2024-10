Matter et Thread : le grand fiasco des normes pour objets connectés

Matter et Thread devaient révolutionner nos objets connectés. Aujourd’hui, ces normes censées tout simplifier font fuir les fabricants

On nous avait promis une maison intelligente unifiée et simple. Deux ans après le lancement de Matter, c’est la douche froide : Netatmo et Nanoleaf abandonnent les standards phares du secteur. Que s’est-il passé ?

Le rêve brisé de l’unification

Il y a deux ans, Matter était présenté comme la solution miracle pour unifier le monde fragmenté des objets connectés. Soutenu par des géants comme Apple, Google et Amazon, ce standard devait permettre à tous nos appareils de communiquer sans souci de compatibilité. Thread, son protocole radio associé, promettait des connexions stables et économes en énergie. Aujourd’hui, ces belles promesses se heurtent à la réalité du terrain.

Netatmo jette l’éponge

Surprise de taille : Netatmo, pionnier de la maison connectée, suspend l’implémentation de Matter et Thread. Marc Chachereau, directeur R&D de l’entreprise, ne mâche pas ses mots : « Matter n’offre actuellement aucun avantage immédiat dans notre système. L’introduction d’un protocole supplémentaire n’améliore pas en soi le produit. »

Le constat est sévère : non seulement Matter n’apporte pas de réelle valeur ajoutée, mais il fonctionnerait même moins bien que les solutions existantes dans certains cas. Quant à Thread, Netatmo le juge tout simplement « pas prêt pour le marché« .

Nanoleaf débranche Thread

Le spécialiste de l’éclairage Nanoleaf emboîte le pas en abandonnant Thread. L’entreprise se rabat sur le WiFi, jugeant les produits Thread « trop compliqués » pour les clients.

Annika Beck, directrice marketing EMEA, pointe du doigt les problèmes de compatibilité et le manque de maturité du marché.

Un écosystème encore trop fragmenté

Ces retraits en ordre dispersé mettent en lumière les failles du système Matter. Censé unifier l’écosystème, le standard peine à s’imposer face à la diversité des besoins et des technologies existantes. ZigBee, par exemple, reste privilégié par certains fabricants pour sa maturité.

L’exemple des caméras Netatmo est parlant : ces appareils ne sont tout simplement pas encore pris en charge par Matter. Comment unifier un secteur quand des pans entiers de produits restent exclus ?

Faut-il pour autant enterrer Matter et Thread ? Pas si vite. Netatmo et Nanoleaf laissent la porte entrouverte, estimant que ces technologies pourraient avoir leur place… dans le futur. Mais pour l’heure, le constat est clair : la révolution promise n’a pas eu lieu.

Dans le flou

Cette situation chaotique nous laisse dans le flou. L’utilisateur lambda, qui rêvait d’une maison intelligente plug-and-play, se retrouve face à un choix cornélien : quelle norme choisir ? Quel fabricant suivre ? La promesse de simplicité s’éloigne, remplacée par un casse-tête technologique.

En attendant une hypothétique maturation de Matter et Thread, le monde de la maison connectée reste plus fragmenté que jamais. Un comble pour des standards censés tout unifier.