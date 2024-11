Les bornes de recharge pour voitures électriques s’installent timidement dans nos immeubles : pourquoi il faut mettre les bouchées doubles

L’Avere-France vient de publier son baromètre de la recharge en résidentiel collectif, et les chiffres sont plutôt encourageants. Si énormément de choses restent à faire, de plus en plus d’immeubles sont dotés de bornes de charge, facilitant l’adoption des voitures électriques.

C’est indéniable : en 2024, les ventes de voitures électriques sont en baisse en France,. Et cela en grande partie à cause du prix, jugé trop élevé pour de nombreux automobilistes. Car les autres freins à l’adoption de cette motorisation sont désormais de moins en moins d’actualité.

Des chiffres en hausse

Et pour cause, l’une des principales craintes des conducteurs est de se retrouver à court d’autonomie, ce qui arrive aujourd’hui très peu, car la France compte de nombreuses bornes de recharge publiques. Il y en bien plus de 100 000 réparties partout sur le territoire. Cependant, remplir la batterie de sa voiture électrique sur ce type d’infrastructure reste en fait relativement rare, puisque selon une étude d’Enedis, l’immense majorité des recharges se font à domicile.

Un chiffre qui atteint les 88 % pour les habitants de maisons individuelles, mais qui descend à seulement 49 % pour ceux qui vivent dans des résidences collectives. Et on comprend aisément pourquoi. S’il est en effet facile d’installer une borne chez soi lorsque l’on possède sa propre maison, c’est plus compliqué en copropriété. Et ce même si le droit à la prise facilite grandement les choses. Où en est-on en cette fin d’année 2024 ? L’Avere-France s’est posé la question.

Wallbox BMW

L’organisme vient de publier son dernier baromètre en date sur le sujet, et les chiffres sont plutôt encourageants. On compte actuellement pas moins de 19 147 points de charge installés dans les habitations résidentielles collectives, tandis que 32 051 immeubles ont validé le déploiement d’une infrastructure collective. De très bonnes nouvelles, alors que pour l’heure, seulement 9 988 sont déjà équipés de bornes collectives, ce qui est pour l’heure assez peu.

Mais les choses évoluent dans le bon sens, puisque les chiffes ont globalement tous grimpé par rapport au dernier rapport concernant le 2ème trimestre. Le nombre de points de charge, prenant généralement la forme de wallbox a grimpé de 8,77 % tandis que la part des immeubles équipés est en hausse de 8,65 %. Une très bonne nouvelle, alors qu’un nombre croissant de copropriétés a validé l’installation des bornes. Ils sont 32 0151 à l’avoir voté, une augmentation de l’ordre de 5,04 % par rapport au trimestre précédent.

Encore beaucoup de travail

Pour obtenir ces chiffres, l’Avere-France s’est associé à l’AFOR (Association Française des Opérateurs de Recharge) et Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité en France. Et on voit que les choses vont globalement dans le bon sens. Au premier trimestre 2024, on comptait seulement 8 383 immeubles équipés d’une infrastructure de charge collective, contre près de 10 000 actuellement. Ce palier devrait sans aucun doute être franchi au 4ème trimestre. Reste que cela ne concerne que 3,71 % des immeubles.

Ce qui est malheureusement encore très peu, même si 11,91 % ont déjà validé l’installation de bornes. Une belle progression, mais cela ne se fait pas en un jour, du fait de certaines lourdeurs administratives puis du temps nécessaire pour la mise en place pure et simple. Pour le moment, ce sont majoritairement les immeubles déjà existants qui sont équipés, contrairement aux bâtiments neufs, du fait qu’ils soient moins nombreux. Car désormais, la loi est très stricte au sujet de la recharge collective.

L’article 64 de la Loi d’Orientation des Mobilités stipule que « dans les parcs de stationnement comportant plus de dix emplacements de stationnement, situés dans des bâtiments résidentiels neufs ou jouxtant de tels bâtiments, la totalité des emplacements sont prééquipés ». Ils ne doivent pas forcément être déjà dotés d’une borne, mais ils doivent en revanche être reliés à l’électricité afin de permettre aux propriétaires et locataires d’installer une wallbox s’ils le veulent. À noter que les immeubles dont la rénovation représente au moins un quart de la valeur du bâtiment sont soumis à cette même obligation.