Recharger une voiture électrique en appartement sera encore plus facile, la preuve avec ces chiffres

Si recharger sa voiture électrique est aisé lorsqu'on dispose d'une maison individuelle avec garage, cela n'est pas forcément aussi évident lorsqu'on habite en immeuble. Bonne nouvelle : l'Avere vient de publier un baromètre, avec des chiffres encourageants. Les voici.

Pour bénéficier d’une expérience optimale en voiture électrique, il est recommandé d’installer un moyen de recharge à domicile (type wallbox ou prise renforcée). À la clef : des économies sur le coût de l’électricité par rapport à une borne publique et un confort supplémentaire au quotidien.

Un équipement facilement installable lorsqu’on vit en maison individuelle avec garage, mais qui est moins évident lorsqu’on habite en logement collectif. Bonne nouvelle : l’Avere France, notamment connu pour ses baromètres des stations de charge publiques, vient de lancer son premier bilan d’installations de borne en habitat collectif. Avec des chiffres encourageants.

Diverses solutions

Débutons par un rappel : pour pouvoir recharger sa voiture électrique ou hybride dans un immeuble, plusieurs choix sont disponibles.

La première consiste à installer une borne individuelle, où un câble est tiré pour une borne, mais il est également possible d’installer, au niveau de la copropriété, des bornes partagées (dans les parkings où les places ne sont pas attribuées) ou une infrastructure collective, où un précâblage permet à chaque habitant d’installer une borne selon ses besoins.

Dans tous les cas, le « droit à la prise » inscrit dans la loi française permet de faciliter les démarches, tandis que les immeubles les plus récents doivent déjà être pré-équipés.

Des chiffres encore bas, mais en progression

Focalisons-nous désormais sur les chiffres. L’Avere s’est donc associé à l’AFOR (Association Française des Opérateurs de Recharge) et Enedis, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité sur la quasi-totalité du territoire.

Au 31 mars 2024, la France dénombrait ainsi 28 673 immeubles ayant validé l’installation d’une infrastructure de recharge collective, et 8 383 infrastructures déjà fonctionnelles. Des chiffres certes encore faibles, représentant respectivement 10,6 % et 3,1 % des immeubles collectifs en France, mais en progression de respectivement 6,4 % et 15,7 % par rapport au 31 décembre 2023.

Quant aux installations individuelles, le baromètre recense 15 996 points de recharge, soit une hausse de 17,2 % par rapport au quatrième trimestre 2023. Précisons cependant que ce chiffre ne représente que les points de recharge installés par un adhérent de l’AFOR, et que le nombre réel doit être supérieur – à titre informatif, 19 101 points de recharge individuels ont été pris en charge par le programme d’incitations Advenir au 31 mars.

Des chiffres encourageants, donc, qui ne peuvent que faire progresser l’adoption des voitures électriques en France. Pour les immeubles qui ne sont pas encore équipés, la densification du réseau de charge public permet en outre de pouvoir vivre de plus en plus facilement en électrique au quotidien.