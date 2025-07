Voici les trois voitures électriques les moins chères en France, et elles sont toutes chinoises

Leapmotor et Dacia font actuellement des promotions sur les citadines électriques, ce qui est tout à l’avantage des consommateurs, qui peuvent se retrouver avec des voitures qui n’ont jamais été aussi peu chères.

Un coup, la Leapmotor T03 est la moins chère du marché, un autre coup, c’est la Dacia Spring. Quoi qu’il en soit, les deux modèles sont accessibles, et le deviennent encore plus grâce à de belles remises.

Une Leapmotor T03 neuve pour moins de 17 000 euros

La Leapmotor T03 est la tentative de Stellantis d’avoir une voiture électrique très abordable dans sa gamme. En s’associant avec le constructeur chinois pour la partie européenne, Stellantis n’a pas eu à développer de manière coûteuse une citadine électrique abordable pour la proposer à ses clients.

La Leapmotor T03 est actuellement proposée à 16 900 euros sans conditions. Pour ce prix, elle utilise un moteur de 95 chevaux et une petite batterie de 37,3 kWh pour une autonomie WLTP de 265 km. La puissance de charge de 48 kW confirme qu’il s’agit bien d’une auto pensée avant tout pour un environnement urbain et qui ne sera pas à l’aise sur les longs trajets.

Mais pour un prix contenu, on ne peut pas vraiment lui en vouloir. D’autant plus qu’elle propose la climatisation, l’écran tactile de 10,1 pouces, la caméra de recul, le régulateur adaptatif, la surveillance des angles morts, mais aussi le toit panoramique et la navigation. Pour plus de détail sur l’offre notre article spécifique à la Leapmotor T03 détaille tout de cette promo.

Ce n’est pas la moins chère du marché depuis que Dacia fait des remises sur son stock de Spring, mais la petite sino-roumaine (basée sur une Dongfeng) se passe de certains des équipements en série sur la T03.

Des promotions sur les Dacia Spring en stock

La moins chère des voitures électriques en France est actuellement la Dacia Spring comme l’a repéré Automobile Propre. Comme on peut le remarquer sur le site marchand du constructeur roumain, intégré au groupe Renault, la Dacia Spring débute à partir de 15 400 euros contre 18 900 euros en temps normal. Cette remise de 3 500 euros concerne la version Expression de 65 chevaux, avec une batterie de 26,8 kWh, une autonomie WLTP de 225 km et une charge à 30 kW. Là aussi, et encore plus que la Leapmotor T03, il s’agit d’une citadine pensée pour la ville.

L’équipement est en revanche plus léger : on retrouve une climatisation manuelle, les radars de recul ou encore l’aide au maintien dans la voie. Il n’y a en revanche ici pas d’écran d’infodivertissement. Pour profiter d’un écran tactile dans l’habitacle, il faut opter pour la version Extreme, vendue en promotion à 16 950 euros. On y retrouve aussi la fonctionnalité V2L, la caméra de recul et les rétroviseurs électriques.

À noter que la Dacia Spring est éligible à la prime CEE (Certificats d’économie d’énergie) de 330 euros à déduire du prix affiché.

Ne pas oublier la BYD Dolphin Surf

On peut également citer la BYD Dolphin Surf, avec une promotion de 1 000 euros qui l’a fait passer à 18 990 euros pendant quelque temps. La concurrence est rude !

BYD Dolphin Surf // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Pour des modèles plus « français », on se contentera de la Citroën ë-C3 à 19 058 euros grâce au nouveau bonus écologique, ou encore la Renault 5 E-Tech à 20 790 euros.